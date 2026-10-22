Víctor de Currea-Lugo niega haber buscado versiones de exparamilitares por orden de Gustavo Petro

Víctor de Currea-Lugo negó haber recibido instrucciones del entonces presidente Gustavo Petro para obtener declaraciones de antiguos jefes paramilitares contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella u otras figuras políticas.

De Currea-Lugo participó en el llamado “Pacto de Valledupar” encuentro con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en octubre de 2025, convocado para avanzar en el cierre del proceso de paz de Ralito. Según explicó en un comunicado, el propósito era organizar y divulgar información que los exparamilitares ya habían entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía y el sistema de Justicia y Paz, especialmente sobre la parapolítica y la paraeconomía.

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El exasesor del expresidente Petro sostuvo que los antiguos comandantes se negaron a entregar nuevos testimonios por temor a que pudieran abrirse nuevos procesos penales en su contra. Añadió que las partes suscribieron un documento con compromisos concretos y que nunca se planteó limitar las facultades de las autoridades judiciales para solicitar nuevas declaraciones.

Víctor De Currea-Lugo // Foto: Twitter @DeCurreaLugo

Su nombre volvió a aparecer en las noticias después de que Salvatore Mancuso y el abogado Juan Carlos Villamizar señalaran que, durante el encuentro, representantes del Gobierno habrían pedido a los exjefes paramilitares hablar públicamente contra De la Espriella, Uribe y Germán Vargas Lleras. De Currea-Lugo niega haber participado en gestiones con ese propósito.



El exasesor también reconoció que contactó a Mancuso el 23 de mayo y el 13 de junio de 2026 para solicitarle una entrevista para su página web y preguntarle por De La Espriella. Aseguró que lo hizo por iniciativa personal, como periodista, después de que su renuncia al Gobierno fuera aceptada el primero de abril. Negó haber ofrecido dinero, favores o beneficios, o haber coordinado los mensajes con funcionarios.

De Currea-Lugo es médico de la Universidad Nacional, tiene un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en asuntos humanitarios y de conflictos armados. En 2025 fue nombrado asesor presidencial para Oriente Medio.