Video: así se vino la montaña encima en la tragedia de Mallama, Nariño, que dejó 17 muertos

Luego de la avalancha en Mallama , Nariño, que dejó 17 personas muertas y al menos nueve más heridas, se conocieron imágenes de una cámara de seguridad en la que se muestra como se vino la montaña, sepultando casas y varias familias a su paso, una tragedia que enluta a los habitantes de esa zona del país.

A pesar de que las imágenes están en blanco y negro por la oscuridad de la madrugada, el video claramente muestra el impactante momento en que la estructura de la construcción se desplaza totalmente en medio del alud de la tierra.

BLU Radio también conoció en exclusiva las impactantes imágenes en donde se puede observar a Luna, una perra de raza criolla que minutos antes pasa por la parte trasera de la vivienda y, como si percibiera el peligro, se regresa. En cuestión de segundos todo le cae encima y la cámara se apaga.

Sobrevivientes de la tragedia no tienen una explicación de como este perro no solo se salvó, sino que también rescató entre los escombros a uno de sus cachorros. Otros dos perritos, hijos de Luna, no lograron ser salvados a pesar de que los habitantes que sobrevivieron a la tragedia dicen que escucharon por varios minutos los inconsolables ladridos.

Desde otra cámara, en la parte superior de la pantalla, se puede observar como una tracto mula que estaba parqueada a unos 20 metros es arrastrada y termina enterrada entre el lodo y la tierra, cerca al río. Testigos de la tragedia están seguros de que el automotor detuvo, en parte, la velocidad de la avalancha.

El conductor del automotor llegó pasadas las 9:00 de la noche y solicitó una habitación en la casa hotel, sin pensar que ese día encontraría la muerte.

Los cuerpos sin vida de las 17 personas, entre ellas varias ciudadanas de nacionalidad venezolana, ya fueron entregados a sus seres queridos en tanto que los nueve sobrevivientes siguen esperando las ayudas prometidas por el gobierno nacional.

La comunidad de San Miguel está en inminente riesgo, debido a que las lluvias continúan y temen por nuevos deslizamientos de tierra, razón por la cual el alcalde de ese municipio, Óscar Bastidas, gestiona ante el Gobierno Nacional la inmediata reubicación de más de 25 personas integrantes de nueve familias que aún permanecen viviendo muy cera al sitio de la tragedia.