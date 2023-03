Video: ’Negro Ober’, uno de los criminales más peligrosos de la Costa, desafía a las autoridades

A través de dos videos amenazantes Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’, le advierte a la Fiscalía y a la Policía que tomará graves acciones contra comerciantes en Bogotá, Cali, Villavicencio, Barranquilla y Soledad, tras la captura de su pareja sentimental, alias ‘Johana’ o alias ‘Vanessa’, en la capital del país.

En un primer video, que dura alrededor de dos minutos y siete segundos, Martínez Gutiérrez insiste en que alias ‘Johana’ nada tiene que ver con la banda criminal de ‘Los Rastrojos Costeños’ y que, en tal caso, él responde.

“Se murió el fiscal Pecci ahora que no se muera cualquier hijue** en esta mie**. Estoy dispuesto a lo que sea, o me sueltan a mi mujer o vamos a ver cómo es que estamos. No diré más nada, solo que Dios lo bendiga”, se escucha en el video amenazante.

En otro video asegura que está dispuesto, incluso, a matar a comerciante por comerciante, alegando que, “lo que está quieto se deja quieto”. Y que nada le costaría asesinar también a un miembro de la Policía o a algún miembro de la Fiscalía, por “meterse con su familia”.

“Les voy a matar a comerciante por comerciante en San Martín, Villavicencio, Bogotá, Cali, Barranquilla y Soledad. Papá, lo que está quieto se deja quieto. Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con gente inocente”, advirtió.

Aquí uno de los vídeos:

#Atención ’El Negro Ober’, uno de los criminales más peligrosos de la Costa Caribe, desafía a las autoridades y dice que vengará la captura de su pareja sentimental #VocesySonidos pic.twitter.com/KP6jOzlBo9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 25, 2023

La captura de Julieth Vanessa Martínez Cantillo se dio en pasados días en un populoso sector de la capital del país, en una vivienda de dos pisos, en cumplimiento a una orden judicial que pesaba contra ella al determinarse que fungía como la presunta encargada de las finanzas de la banda de ‘Los Rastrojos Costeños’.

Lo que se sabe, hasta ahora, es que la mujer de 28 años habría entrado a la estructura criminal desde hace aproximadamente cinco años. Posterior a ello, fue nombrada "la jefe financiera", rol que en este momento estaba cumpliendo en dicha banda antes de su captura.

