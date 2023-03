Director de la Policía manifestó que la institución utilizó el exorcismo para perseguir criminales

En una entrevista, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria , confesó su inmensa fe en Dios y en la Virgen María. Además, también habló del exorcismo en la institución, ya que, según él, se ha utilizado para perseguir a los delincuentes más buscados del país.

Durante su conversación, el general Sanabria narró cómo en medio de las protestas de la primera línea que se desarrollaron en el 2021, usó un crucifijo para apoyar a un grupo de uniformados que fueron abordados por miles de personas sin que les pasara nada.

“Unas 2.000 o 3.000 personas pasaron al frente de siete policías que estaban solamente con chaqueta, casco y escudo. Llegué a apoyarlos junto con un mayor, una patrullera y un patrullero. Es decir, éramos diez. Cuando los muchachos de la primera línea pasaron por el frente, eran unos 34, los alcancé a contar esa vez. Saqué mi crucifijo y lo puse encima eso fue muy fuerte. Yo no percibo nada y entendemos que detrás de toda acción violenta hay una presencia del mal”, contó.

Según el director de la Policía, el exorcismo es algo que viene utilizando desde el pasado e, incluso, habló de que se viene practicando en un operativo en el que se dio de baja al jefe guerrillero de las Farc el ‘Mono Jojoy’ en el año 2010.

“La Policía hizo varias operaciones contra él y no pasaba nada. Un sacerdote dijo: ‘Mire, es que ustedes no le están pidiendo a Dios. Si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar’. Entonces realizamos las sagradas eucaristías con ese propósito y, desde Bogotá, se hizo el exorcismo”, dijo.

Pero, según Sanabria, no fue el único caso en el que se habría hecho un exorcismo.

“Todos los casos del estado mayor de las Farc fueron con Raúl Reyes y como estaba al otro lado del Ecuador, se movía hacia a la frontera con Colombia, por eso debíamos tener el punto exacto. Entonces el sacerdote tomó la foto del ‘Mono Jojoy’, perdón de Raúl Reyes, e hizo una oración. Como ellos se protegen también con sus actividades malignas le rompía esa acción maligna y eso lo hizo ser visible”, explico el director de la policía.

Por otro lado, el director de la Policía señaló en la revista Semana que también se llegó a usar esta estrategia para con los miembros del Cartel de Cali y Pablo Escobar.

