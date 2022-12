Vinculado al Cirque du Soleil dirige show inaugural de la Copa América

Esteban Icardi, gerente general de Icardi Producciones, reveló en entrevista con Blu Radio que el director del show inaugural de la Copa América Chile 2015 está dirigida por el catalán Hansel Cereza, quien dirigió la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, dirigió la ceremonia de clausura de la Copa de las Naciones de África hace algunos meses y ha participado con el Cirque du Soleil de Las Vegas.



El evento, que lleva por nombre ‘El corazón del fútbol’ y el productor encargado lo describió como “un espectáculo donde no lo pensamos mirándonos el ombligo sino como una visión más latinoamericana”. (Lea también: Ya está en Chile: el Talento Blu se toma la Copa América )



Además, reveló que un experto austriaco manejará todo el show de fuego, mientras que destacó que la iluminación que se tendrá consume una quinta parte de energía que lo normal.



También contó que habrá un video de un balón que recorre varias ciudades latinoamericanas y pasa por México y Jamaica, dos países invitados.



Entre tanto, espectaculares fuegos de artificio, iluminación y acrobacias imposibles serán los protagonistas de una "moderna" inauguración de la Copa América 2015, que pondrá a Santiago de Chile "en el mapa de las ceremonias mundiales", avanzó su director artístico, Hansel Cereza.



"Los chilenos se van a sentir identificados con esta ceremonia porque transmite el pulso de una ciudad moderna como es Santiago", sostuvo el catalán en una entrevista con Efe en la que compartió algunos detalles del espectáculo, aunque sin desvelar "el mágico secreto" de la presentación.



El coreógrafo barcelonés cuenta con una amplia experiencia en eventos de gran formato, entre los cuales destaca la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, distintos espectáculos del Cirque du Soleil en Las Vegas y, recientemente, el acto con el que se dio inicio a la última Copa de África. (Lea también: Copa América: todo lo que debe saber del torneo antes del ‘kick off’ )



La ceremonia de inauguración del campeonato de selecciones más antiguo del mundo, que arrancará el próximo jueves 11 de junio, durará 20 minutos y antecederá el debut de la selección del país austral ante Ecuador.



"El público asistirá a un espectáculo innovador, con un gran riesgo artístico y transgresión, que convertirá esta ceremonia en un espectáculo diferente a lo que hemos visto hasta el momento", manifestó.



Además de la rigurosidad y virtuosismo en la ejecución e innovación en la creación, Cereza compartió el que, a su parecer es el secreto del éxito de cualquier espectáculo de este formato: la "humanidad y la emoción".



"Éstas fueron las claves del éxito de la ceremonia de Barcelona 92 con las que hemos trabajado aquí en Santiago. Queremos que este espectáculo toque la fibra sensible de los espectadores y les emocione por su humanidad", apuntó el director artístico.



La coreografía contará con la participación de 150 personas -la gran mayoría de las cuales chilenos- entre bailarines, acróbatas y técnicos especializados. Éstos últimos serán los encargados de manejar unas "estructuras etéreas", de las que Cereza no quiso dar más detalles. (Lea también: Se propaga la fiebre: datos de Copa América 1916-1920 )



"Ya estamos ensayando con estos elementos. Nos preocupamos mucho controlar las fotografías y concienciar a los acróbatas de la importancia de guardar silencio", explicó Hansel quien remarcó la necesidad de "preservar la magia para que el espectador disfrute de la sorpresa".



La música que guiará el espectáculo, otra de las piedras angulares del acontecimiento, fue creada especialmente para la Copa América por el artista español Salvador Niebla, especializado en poner música a acontecimientos deportivos de nivel mundial.



Con el fin de desarrollar un evento que tuviera relación con la ciudad que acoge el torneo, el catalán recorrió a pie y en metro la ciudad de Santiago durante varios días, para "empaparse de su particular pálpito".



"El espectáculo proyectará la ciudad, la gente y la cultura de Santiago de Chile al mundo por lo que era necesario mostrar la tecnología punta, la innovación y esta cultura emergente que se está desarrollando en este rincón del planeta", apuntó.



El chileno Esteban Icardi, productor general de la ceremonia, adelantó que el espectáculo vibrará con un despliegue técnico "gigantesco" que contará con sistemas de iluminación de última generación, como el que se ha utilizado en el último evento de Eurovisión. (Lea también: Fotos: Ellas se disputan el título de ‘la novia de la Copa América’ )



Además de su espectacularidad, este sofisticado sistema de luces, que funciona a través de una red inalámbrica que manejará un técnico que llegará desde Suecia, destaca por su bajo consumo energético.



La ceremonia de apertura se iniciará a las 19:30 horas (22.30 GMT), cuando los últimos rayos de sol ya se hayan escondido detrás del Estadio Nacional "Julio Martínez Prádanos", de la capital chilena.



EFE