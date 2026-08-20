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Blu Radio  / Nación  / Yefferson Cossio se compromete a mejorar su conducta en vuelos tras incidente con bomba fetida

Yefferson Cossio se compromete a mejorar su conducta en vuelos tras incidente con bomba fetida

En medio de la publicación, el apoderado y el creador de contenido publicaron un video en el que se muestra la firma oficial del documento con el compromiso de cambio y reparación.

Yeferson Cossio
Yeferson Cossio, influencer colombiano adoptó perro de la calle
Foto: Ig; @yefersoncossio
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El 11 de marzo de 2026, el creador de contenido paisa estuvo involucrado en un caso relacionado con la activación accidental de una bomba fétida durante un vuelo que cubría la ruta Bogotá-Madrid.

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En su momento, Avianca señaló que este tipo de comportamientos pueden poner en riesgo la seguridad del vuelo y de los pasajeros, debido a que se trata de un espacio cerrado y presurizado.

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A raíz de este hecho, la aerolínea emprendió acciones legales contra el creador de contenido y anunció medidas en su contra, entre ellas el veto para utilizar sus servicios. Sin embargo, cinco meses después del incidente, la defensa de Cossio dio a conocer novedades sobre el proceso.

Yeferson Cossio.png
Yeferson Cossio
Foto: IG Yeferson Cossio

El abogado Mauricio Pava, quien asumió la representación del creador de contenido, aseguró en la noche del jueves 20 de agosto que será presentado ante la justicia un acuerdo de reparación y no repetición.

“La seguridad aérea se protege con firmeza y con soluciones que reparen. En el caso de Yeferson Cossio y el vuelo AV46 Bogotá-Madrid suscribimos a nombre de Avianca un acuerdo de reparación y no repetición, que será presentado mañana en audiencia ante la Cámara de Comercio de Bogotá”, escribió el abogado en su cuenta de X.

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Junto con la publicación, el apoderado y Cossio compartieron un video en el que se observa la firma del documento, que contempla compromisos relacionados con la reparación y el cambio de conducta.

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Cabe recordar que, después de lo ocurrido, Yeferson Cossio publicó varios videos en los que explicó su versión de los hechos. En ellos aseguró que la activación del artefacto se produjo de manera accidental y ofreció disculpas tanto a los pasajeros como a la aerolínea por lo sucedido.

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