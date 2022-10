Zidane, una leyenda pero una incógnita como técnico, ahora en el Real Madrid

La imagen de "Zizou", con semblante serio, monopoliza las portadas de la prensa deportiva del país y se cuela en las de los periódicos generalistas. "La soluzzión", titula el diario deportivo Marca, el más leído de España. (Vea también: ¿Zidane como técnico del Real Madrid es la solución a los problemas merengues? ).



El presidente del Real Madrid, "Florentino (Pérez) descubre que Benítez era el problema y encuentra de repente cuál es la solución: ZineXIne Zidane", señala el rotativo deportivo As, con un juego de palabras en referencia a que el francés es el 11º entrenador blanco en doce años de mandato de Pérez.



"El triturador de entrenadores", lo califican numerosos periódicos, muy críticos con la gestión del presidente de la entidad.



Pero si bien la mayoría coincide en la necesidad de despedir al español Rafael Benítez, incapaz de conectar con el vestuario y la afición en sus siete meses en el cargo, la alternativa de Zidane se presenta como una gran incógnita.



"El problema de los entrenadores es como el de los melones: hasta que no lo abres no sabes si son dulces o incomibles", señala el articulista José Vicente Hernáez en el Marca.



"Una operación arriesgada pero con posibilidades. El francés es una leyenda del fútbol y una gloria del Madrid (...) Su experiencia como entrenador, sin embargo, es inversamente proporcional a la que luce como futbolista. Escasa, limitada al filial blanco, y controvertida", advierte su compañero Óscar Campillo en el mismo periódico.



"Zidane, una leyenda sin experiencia como entrenador", señala un artículo del periódico El País, destacando que su corta trayectoria en los banquillos "no permite saber con certeza si se trata del entrenador adecuado".



Según la prensa, tiene a su favor su buena relación con la plantilla forjada durante su temporada como asistente de Carlo Ancelotti y el gusto por el fútbol ofensivo. "En el banquillo muestra el mismo paladar que tenía cuando se calzaba las botas. ¿Su receta? Fútbol ofensivo, alinear a los jugones", destaca el As.



"El Guardiola de Florentino", señala el diario deportivo de Barcelona Sport, en referencia al exentrenador azulgrana que, con experiencia solamente en el filial, consiguió ganar todos los títulos posibles en su primer año.