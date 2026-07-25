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¿Colombia preparada para una nueva reforma tributaria?: Noticias de la Mañana, 25 de julio de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 25 de julio de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

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Cabina de Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

Este sábado, 25 de julio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • El gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, presentaría una reforma tributaria el próximo mes de septiembre.
  • El presidente saliente, Gustavo Petro, mantiene su rechazo al uso de instalaciones militares para la posesión de Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto.
  • Fue identificada la propietaria del vehículo que intentó subir a un puente peatonal en Bogotá. La mujer aseguró que ya había vendido el carro, aunque el traspaso nunca se realizó. Además, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que habló con la propietaria.

Escuche el programa completo aquí:

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