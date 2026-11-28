Este sábado, 28 de noviembre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Nuevos ataques contra la fuerza pública mantienen en alerta a las autoridades en Bolívar y Norte de Santander . El subintendente Óscar Mauricio Díaz, quien llevaba cerca de 20 años de servicio en la Policía Nacional, murió en un ataque con drones en Arenal del Sur. Entretanto, en zona rural de Cúcuta se registró un ataque contra una subestación de Policía.

. El subintendente Óscar Mauricio Díaz, quien llevaba cerca de 20 años de servicio en la Policía Nacional, murió en un ataque con drones en Arenal del Sur. Entretanto, en zona rural de Cúcuta se registró un ataque contra una subestación de Policía. La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el expresidente Gustavo Petro, por hechos de su época como senador, y María José Pizarro, en el marco del caso de los presuntos ‘sexocontratos’ . La Sala de Instrucción busca establecer si existen elementos para avanzar hacia una investigación formal.

. La Sala de Instrucción busca establecer si existen elementos para avanzar hacia una investigación formal. El presidente Abelardo de la Espriella anunció el inicio de los estudios de factibilidad para el Tren de Cercanías del Caribe , proyecto con el que busca conectar Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, sin descartar una eventual extensión hasta Riohacha.

, proyecto con el que busca conectar Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, sin descartar una eventual extensión hasta Riohacha. El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, deberá declarar ante las autoridades españolas tras su captura en Tenerife , donde fue detenido por una circular roja de Interpol por un caso de presunto abuso sexual contra una menor de edad.

, donde fue detenido por una circular roja de Interpol por un caso de presunto abuso sexual contra una menor de edad. Tres de los cuatro mineros que quedaron atrapados en un socavón en Remedios, Antioquia, fueron rescatados con vida . Los organismos de emergencia continúan las labores de búsqueda del trabajador que permanece desaparecido.

. Los organismos de emergencia continúan las labores de búsqueda del trabajador que permanece desaparecido. El Gobierno Nacional anunció una inversión de 1,8 billones de pesos para avanzar en la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del 10 de agosto . Desde el próximo lunes se abrirá una convocatoria para que las familias damnificadas del Valle del Cauca puedan postularse a soluciones habitacionales.

. Desde el próximo lunes se abrirá una convocatoria para que las familias damnificadas del Valle del Cauca puedan postularse a soluciones habitacionales. A pocos días de comenzar la negociación del salario mínimo, se conoció que el número de colombianos que gana exactamente un salario mínimo cayó de 2,3 millones a cerca de 1,1 millones, mientras que 12,6 millones de personas reciben ingresos inferiores a este . La Sociedad de Agricultores de Colombia considera que el incremento para 2027 no debería superar el 10 %.

. La Sociedad de Agricultores de Colombia considera que el incremento para 2027 no debería superar el 10 %. España se prepara para las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en medio de un ambiente de polarización política . Cerca de 39 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a 350 diputados y 209 senadores.

. Cerca de 39 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a 350 diputados y 209 senadores. Se cumplen 10 años de la tragedia aérea del Chapecoense, ocurrida en La Unión, Antioquia, que dejó 71 personas fallecidas y seis sobrevivientes . Una década después, varias familias continúan a la espera de indemnizaciones definitivas.

. Una década después, varias familias continúan a la espera de indemnizaciones definitivas. Manuel Camilo González, profesor internacionalista de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó cómo los resultados de las elecciones en España podrían influir en las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia. También señaló que, dependiendo de la orientación política del próximo Gobierno español, podrían presentarse cambios en las políticas migratorias y en las posibilidades de acceder a permisos de residencia y empleo para los colombianos en ese país.

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