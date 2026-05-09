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Falleció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras: Noticias de la Mañana, 9 de mayo de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 9 de mayo de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

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Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

Este sábado, 9 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Falleció el exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, una de las figuras más influyentes de la política nacional en las últimas décadas.
  • Las autoridades confirmaron el rescate del cuerpo del periodista Mateo Pérez, asesinado en Briceño, Antioquia.
  • Continúan las reacciones por la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, entre ellas las de la familia Char y diferentes sectores políticos del país.
  • Daniel Chaparro, de la Fundación para la Libertad de Prensa, habló sobre la muerte de Mateo Pérez y las implicaciones que este caso tiene para la libertad de prensa en el país.

Escuche el programa completo aquí:

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