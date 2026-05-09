Falleció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras: Noticias de la Mañana, 9 de mayo de 2026

Este sábado, 9 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Falleció el exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras , una de las figuras más influyentes de la política nacional en las últimas décadas.

, una de las figuras más influyentes de la política nacional en las últimas décadas. Las autoridades confirmaron el rescate del cuerpo del periodista Mateo Pérez, asesinado en Briceño, Antioquia.

Continúan las reacciones por la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras , entre ellas las de la familia Char y diferentes sectores políticos del país.

, entre ellas las de la familia Char y diferentes sectores políticos del país. Daniel Chaparro, de la Fundación para la Libertad de Prensa, habló sobre la muerte de Mateo Pérez y las implicaciones que este caso tiene para la libertad de prensa en el país.

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