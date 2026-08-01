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Investigan atentado contra la Policía en Cúcuta: Noticias de la Mañana, 1 de agosto de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 1 de agosto de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

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Cabina de Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de ago, 2026

Este sábado, 1 de agosto de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Un atentado con un camión bomba sacudió la madrugada de este viernes en Cúcuta. El ataque, dirigido contra el comando de la Policía en Norte de Santander, deja de manera preliminar al menos 10 personas heridas.
  • Desde el Congreso aclararon que no asumirán los gastos de alojamiento de los senadores que asistirán a la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.
  • El Banco de la República mantuvo las tasas de interés en el 12 % para el mes de agosto, una decisión que marca el rumbo de la política monetaria del país.

Escuche el programa completo aquí:

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