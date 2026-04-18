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La seguridad marca el pulso electoral: Noticias de la Mañana, 18 de abril de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 18 de abril de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de abr, 2026

Este sábado, 18 de abril de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Se denuncian amenazas contra varios candidatos presidenciales, entre ellos Paloma Valencia e Iván Cepeda.
  • La Procuraduría pidió investigar al director de la cárcel de Itagüí por presuntos cambios informales en los turnos de los funcionarios, en medio de la polémica por una fiesta vallenata.
  • La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a España de Jeferson Muriel, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal ‘Black Panthers’.
  • Tatiana Rudd, líder del proyecto FILBo, se refirió sobre las novedades que trae la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Escuche el programa completo aquí:

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