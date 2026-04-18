La seguridad marca el pulso electoral: Noticias de la Mañana, 18 de abril de 2026

Este sábado, 18 de abril de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Se denuncian amenazas contra varios candidatos presidenciales, entre ellos Paloma Valencia e Iván Cepeda.

La Procuraduría pidió investigar al director de la cárcel de Itagüí por presuntos cambios informales en los turnos de los funcionarios, en medio de la polémica por una fiesta vallenata.

en los turnos de los funcionarios, en medio de la polémica por una fiesta vallenata. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a España de Jeferson Muriel, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal ‘Black Panthers’.

Tatiana Rudd, líder del proyecto FILBo, se refirió sobre las novedades que trae la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

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