La seguridad marca el pulso electoral: Noticias de la Mañana, 18 de abril de 2026

Actualizado: 18 de abr, 2026
Este sábado, 18 de abril de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Se denuncian amenazas contra varios candidatos presidenciales, entre ellos Paloma Valencia e Iván Cepeda.
- La Procuraduría pidió investigar al director de la cárcel de Itagüí por presuntos cambios informales en los turnos de los funcionarios, en medio de la polémica por una fiesta vallenata.
- La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a España de Jeferson Muriel, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal ‘Black Panthers’.
- Tatiana Rudd, líder del proyecto FILBo, se refirió sobre las novedades que trae la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
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