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Panamá evalúa daños tras fuerte terremoto de 7,7: Noticias de la Mañana, 10 de octubre 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 10 de octubre de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

Este sábado, 10 de octubre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Panamá continúa evaluando los daños ocasionados por el fuerte terremoto de 7,7 registrado este viernes, que dejó decenas de personas heridas y afectaciones en viviendas, centros educativos, hospitales, edificios públicos y vías. El movimiento también alteró la operación aérea y obligó a que ocho vuelos con destino a Panamá permanecieran en Barranquilla, donde fueron alojados 1.280 pasajeros.
  • Al cumplirse dos meses del terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto, Cali realiza la jornada “Un Abrazo por Cali”, que busca recaudar recursos para las familias damnificadas y brindar acompañamiento psicosocial. También continúan las demoliciones, la reconstrucción y la entrega de nuevas viviendas a quienes perdieron sus hogares.
  • La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad provisional de Iván Name y Andrés Calle por vencimiento de términos, mientras continúa el proceso en su contra por el escándalo de corrupción de la UNGRD. La decisión no representa una absolución y ambos deberán cumplir condiciones para recuperar la libertad, entre ellas no salir del país.
  • Avanza en la Cámara de Representantes un proyecto que busca restringir el acceso y registro de menores de 14 años en redes sociales. La iniciativa también plantea verificación obligatoria de identidad para los usuarios y multas de hasta 5.000 salarios mínimos para las plataformas que incumplan las disposiciones.
  • Las fuertes lluvias provocaron nuevas emergencias en Medellín tras el desbordamiento de la quebrada La Iguaná. El balance preliminar reportó más de 100 familias afectadas, tres viviendas colapsadas y varias evacuaciones, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.
  • Emilio Batista, periodista de TVN Noticias, entregó desde Panamá el balance de las afectaciones por el terremoto. Señaló que en Veraguas se reportaron viviendas, centros de salud, escuelas e infraestructura afectada, mientras en Coclé se registraron alrededor de 50 residencias con daños y en Los Santos varios hoteles, escuelas, edificios gubernamentales y centros hospitalarios resultaron afectados.

Escuche el programa completo aquí:

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