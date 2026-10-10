Panamá evalúa daños tras fuerte terremoto de 7,7: Noticias de la Mañana, 10 de octubre 2026

Este sábado, 10 de octubre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Panamá continúa evaluando los daños ocasionados por el fuerte terremoto de 7,7 registrado este viernes, que dejó decenas de personas heridas y afectaciones en viviendas, centros educativos, hospitales, edificios públicos y vías . El movimiento también alteró la operación aérea y obligó a que ocho vuelos con destino a Panamá permanecieran en Barranquilla, donde fueron alojados 1.280 pasajeros.

. El movimiento también alteró la operación aérea y obligó a que ocho vuelos con destino a Panamá permanecieran en Barranquilla, donde fueron alojados 1.280 pasajeros. Al cumplirse dos meses del terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto, Cali realiza la jornada “Un Abrazo por Cali” , que busca recaudar recursos para las familias damnificadas y brindar acompañamiento psicosocial. También continúan las demoliciones, la reconstrucción y la entrega de nuevas viviendas a quienes perdieron sus hogares.

, que busca recaudar recursos para las familias damnificadas y brindar acompañamiento psicosocial. También continúan las demoliciones, la reconstrucción y la entrega de nuevas viviendas a quienes perdieron sus hogares. La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad provisional de Iván Name y Andrés Calle por vencimiento de términos, mientras continúa el proceso en su contra por el escándalo de corrupción de la UNGRD . La decisión no representa una absolución y ambos deberán cumplir condiciones para recuperar la libertad, entre ellas no salir del país.

. La decisión no representa una absolución y ambos deberán cumplir condiciones para recuperar la libertad, entre ellas no salir del país. Avanza en la Cámara de Representantes un proyecto que busca restringir el acceso y registro de menores de 14 años en redes sociales . La iniciativa también plantea verificación obligatoria de identidad para los usuarios y multas de hasta 5.000 salarios mínimos para las plataformas que incumplan las disposiciones.

. La iniciativa también plantea verificación obligatoria de identidad para los usuarios y multas de hasta 5.000 salarios mínimos para las plataformas que incumplan las disposiciones. Las fuertes lluvias provocaron nuevas emergencias en Medellín tras el desbordamiento de la quebrada La Iguaná . El balance preliminar reportó más de 100 familias afectadas, tres viviendas colapsadas y varias evacuaciones, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

. El balance preliminar reportó más de 100 familias afectadas, tres viviendas colapsadas y varias evacuaciones, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. Emilio Batista, periodista de TVN Noticias, entregó desde Panamá el balance de las afectaciones por el terremoto. Señaló que en Veraguas se reportaron viviendas, centros de salud, escuelas e infraestructura afectada, mientras en Coclé se registraron alrededor de 50 residencias con daños y en Los Santos varios hoteles, escuelas, edificios gubernamentales y centros hospitalarios resultaron afectados.

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