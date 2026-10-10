Panamá evalúa daños tras fuerte terremoto de 7,7: Noticias de la Mañana, 10 de octubre 2026

Actualizado: 10 de oct, 2026
Este sábado, 10 de octubre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Panamá continúa evaluando los daños ocasionados por el fuerte terremoto de 7,7 registrado este viernes, que dejó decenas de personas heridas y afectaciones en viviendas, centros educativos, hospitales, edificios públicos y vías. El movimiento también alteró la operación aérea y obligó a que ocho vuelos con destino a Panamá permanecieran en Barranquilla, donde fueron alojados 1.280 pasajeros.
- Al cumplirse dos meses del terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto, Cali realiza la jornada “Un Abrazo por Cali”, que busca recaudar recursos para las familias damnificadas y brindar acompañamiento psicosocial. También continúan las demoliciones, la reconstrucción y la entrega de nuevas viviendas a quienes perdieron sus hogares.
- La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad provisional de Iván Name y Andrés Calle por vencimiento de términos, mientras continúa el proceso en su contra por el escándalo de corrupción de la UNGRD. La decisión no representa una absolución y ambos deberán cumplir condiciones para recuperar la libertad, entre ellas no salir del país.
- Avanza en la Cámara de Representantes un proyecto que busca restringir el acceso y registro de menores de 14 años en redes sociales. La iniciativa también plantea verificación obligatoria de identidad para los usuarios y multas de hasta 5.000 salarios mínimos para las plataformas que incumplan las disposiciones.
- Las fuertes lluvias provocaron nuevas emergencias en Medellín tras el desbordamiento de la quebrada La Iguaná. El balance preliminar reportó más de 100 familias afectadas, tres viviendas colapsadas y varias evacuaciones, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.
- Emilio Batista, periodista de TVN Noticias, entregó desde Panamá el balance de las afectaciones por el terremoto. Señaló que en Veraguas se reportaron viviendas, centros de salud, escuelas e infraestructura afectada, mientras en Coclé se registraron alrededor de 50 residencias con daños y en Los Santos varios hoteles, escuelas, edificios gubernamentales y centros hospitalarios resultaron afectados.
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