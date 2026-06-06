Pronunciamiento del papa León XIV desde Madrid: Noticias de la Mañana, 6 de junio de 2026

Este sábado, 6 de junio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



El papa León XIV se encuentra de visita en Madrid y a esta hora pronuncia un discurso en la capital española.

y a esta hora pronuncia un discurso en la capital española. Durante un evento en Córdoba, el presidente Gustavo Petro cuestionó a Donald Trump por su respaldo al candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

presidencial Abelardo De La Espriella. Carlos Carrillo renunció a la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de la suspensión provisional impuesta por la Procuraduría por presunta participación en política.

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