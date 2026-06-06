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Pronunciamiento del papa León XIV desde Madrid: Noticias de la Mañana, 6 de junio de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 6 de junio de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

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Cabina de Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jun, 2026

Este sábado, 6 de junio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • El papa León XIV se encuentra de visita en Madrid y a esta hora pronuncia un discurso en la capital española.
  • Durante un evento en Córdoba, el presidente Gustavo Petro cuestionó a Donald Trump por su respaldo al candidato presidencial Abelardo De La Espriella.
  • Carlos Carrillo renunció a la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de la suspensión provisional impuesta por la Procuraduría por presunta participación en política.

Escuche el programa completo aquí:

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