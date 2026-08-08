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¿Qué hubo al rededor de la posesión presidencial?: Noticias de la Mañana, 8 de agosto 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 8 de agosto de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Noticias de la Mañana Blu Radio
Noticias de la Mañana
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Este sábado, 8 de agosto de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Tras asumir como presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella anunció una ofensiva contra las estructuras criminales, el regreso de la fumigación de cultivos ilícitos y la construcción de megacárceles.
  • El nuevo mandatario encabezó en Cali su primer Consejo de Seguridad, en el que se definieron acciones para enfrentar los cultivos ilícitos, la minería ilegal y los grupos armados en el suroccidente del país.
  • Estados Unidos prepara un paquete de apoyo por 1.000 millones de dólares para el nuevo Gobierno colombiano, enfocado principalmente en seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación económica.
  • Durante la jornada de posesión se registraron varios hechos de orden público en el país. Un policía murió tras un ataque del ELN en Curumaní, Cesar, mientras que también se reportaron ataques con explosivos o drones en Antioquia, Huila, Pasto y Guaviare.

Escuche el programa completo aquí:

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