Sectores religiosos anuncian respaldo a Iván Cepeda: Noticias de la Mañana, 20 de junio de 2026

Este sábado, 20 de junio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Colombia está lista para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

de las elecciones presidenciales de este domingo. El Consejo Nacional Electoral ratificó la validez de la candidatura de Abelardo De La Espriella, en medio de las denuncias por su doble nacionalidad.

El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que recibió el respaldo de más de 700 iglesias y comunidades de fe en distintas regiones del país.

de más de 700 iglesias y comunidades de fe en distintas regiones del país. Rafael Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional, se refirió sobre los preparativos y las garantías de la jornada electoral que se vivirá mañana en todo el país.

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