Sectores religiosos anuncian respaldo a Iván Cepeda: Noticias de la Mañana, 20 de junio de 2026

Actualizado: 20 de jun, 2026
Este sábado, 20 de junio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Colombia está lista para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.
- El Consejo Nacional Electoral ratificó la validez de la candidatura de Abelardo De La Espriella, en medio de las denuncias por su doble nacionalidad.
- El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que recibió el respaldo de más de 700 iglesias y comunidades de fe en distintas regiones del país.
- Rafael Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional, se refirió sobre los preparativos y las garantías de la jornada electoral que se vivirá mañana en todo el país.
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