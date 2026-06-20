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Sectores religiosos anuncian respaldo a Iván Cepeda: Noticias de la Mañana, 20 de junio de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 20 de junio de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

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Cabina de Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Este sábado, 20 de junio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Colombia está lista para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.
  • El Consejo Nacional Electoral ratificó la validez de la candidatura de Abelardo De La Espriella, en medio de las denuncias por su doble nacionalidad.
  • El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que recibió el respaldo de más de 700 iglesias y comunidades de fe en distintas regiones del país.
  • Rafael Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional, se refirió sobre los preparativos y las garantías de la jornada electoral que se vivirá mañana en todo el país.

Escuche el programa completo aquí:

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