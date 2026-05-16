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Tensión política entre De la Espriella y Paloma Valencia: Noticias de la Mañana, 16 de mayo de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 16 de mayo de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de may, 2026

Este sábado, 16 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Asesinan al exalcalde de Cubarral, Meta; otra persona también murió tras resultar herida en el ataque.
  • Fuerte enfrentamiento entre Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia, con acusaciones mutuas sobre uso de menores y bodegas en redes para campaña.
  • El candidato Iván Cepeda pidió investigar el origen de los presuntos audios de disidentes y los calificó como un “montaje”.

Escuche el programa completo aquí:

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