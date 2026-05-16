Tensión política entre De la Espriella y Paloma Valencia: Noticias de la Mañana, 16 de mayo de 2026

Este sábado, 16 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Asesinan al exalcalde de Cubarral, Meta; otra persona también murió tras resultar herida en el ataque.

otra persona también murió tras resultar herida en el ataque. Fuerte enfrentamiento entre Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia, con acusaciones mutuas sobre uso de menores y bodegas en redes para campaña.

El candidato Iván Cepeda pidió investigar el origen de los presuntos audios de disidentes y los calificó como un “montaje”.

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