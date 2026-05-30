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Tensión por seguridad en proceso electoral: Noticias de la Mañana, 30 de mayo de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 30 de mayo de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

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Cabina de Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de may, 2026

Este sábado, 30 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • La CIDH expresó su preocupación por las amenazas y ataques durante las campañas presidenciales.
  • El presidente de Ecuador anunció su respaldo a la candidatura de Abelardo De La Espriella.
  • Fueron trasladados los 48 cuerpos de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare.
  • Rafael Vargas, director de Gestión Electoral, explicó cómo se garantizará la llegada del material electoral a las zonas del país con mayores desafíos de orden público y cuáles son las medidas previstas para asegurar el desarrollo de la jornada electoral.

Escuche el programa completo aquí:

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