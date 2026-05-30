Tensión por seguridad en proceso electoral: Noticias de la Mañana, 30 de mayo de 2026

Este sábado, 30 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



La CIDH expresó su preocupación por las amenazas y ataques durante las campañas presidenciales.

y ataques durante las campañas presidenciales. El presidente de Ecuador anunció su respaldo a la candidatura de Abelardo De La Espriella.

Fueron trasladados los 48 cuerpos de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare.

entre disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. Rafael Vargas, director de Gestión Electoral, explicó cómo se garantizará la llegada del material electoral a las zonas del país con mayores desafíos de orden público y cuáles son las medidas previstas para asegurar el desarrollo de la jornada electoral.

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