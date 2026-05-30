Tensión por seguridad en proceso electoral: Noticias de la Mañana, 30 de mayo de 2026

Actualizado: 30 de may, 2026
Este sábado, 30 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- La CIDH expresó su preocupación por las amenazas y ataques durante las campañas presidenciales.
- El presidente de Ecuador anunció su respaldo a la candidatura de Abelardo De La Espriella.
- Fueron trasladados los 48 cuerpos de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare.
- Rafael Vargas, director de Gestión Electoral, explicó cómo se garantizará la llegada del material electoral a las zonas del país con mayores desafíos de orden público y cuáles son las medidas previstas para asegurar el desarrollo de la jornada electoral.
Escuche el programa completo aquí: