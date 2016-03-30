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Blu Radio  / Chipre

Chipre

  • Grecia responde ataques de Irán
    Grecia responde ataques de Irán
    AFP
    Mundo

    Grecia responde a ataque de dron iraní: envía cazas y fragatas a Chipre

    Grecia contribuirá de todas las formas posibles a la defensa de Chipre durante la crisis actual con Irán.

  • gatos
    Blu Radio
    JOSEPH PREZIOSO/AFP
    Mundo

    Preocupación mundial por letal variante felina del coronavirus

    En Chipre, miles de gatos callejeros han perdido la vida a causa de la nueva variante F-CoV-23. Ahora, se incrementa la inquietud por la posibilidad de que este coronavirus felino se propague más allá de la isla mediterránea.

  • Papa Francisco
    Papa Francisco
    Foto: AFP
    Mundo

    Papa Francisco llegó a Chipre y criticó la construcción de "muros del miedo"

    Se refirió a que "la herida que más hace sufrir a esta tierra es la provocada por la terrible laceración que ha padecido en los últimos decenios".

  • Rusia se acerca a Catar 2022 Foto AFP.jpg
    Rusia se acerca a Catar 2022
    Foto: AFP
    Fútbol

    Rusia se acerca a Qatar 2022 tras apabullar 6-0 a Chipre en la Eliminatoria Europea

    De esta forma, Rusia suma 22 puntos, cinco más que Croacia, segunda clasificada del Grupo H y que está obligada a ganar seguidamente en Malta.

  • 26791_Secuestro Chipre. Foto: AFP
    Secuestro Chipre. Foto: AFP
    Nación

    ¡Insólito! Pasajero británico se sacó foto con secuestrador de avión egipcio

    Un pasajero británico que viajaba en el vuelo de Egyptair secuestrado este martes y obligado a aterrizar en Chipre se hizo una foto con el secuestrador, que circuló rápidamente por las redes sociales, para "mantener el ánimo frente a la adversidad", informan los medios del Reino Unido.

  • 26221_Secuestro Chipre. Foto: AFP
    Secuestro Chipre. Foto: AFP
    Nación

    Secuestrador del avión de EgyptAir está en poder de las autoridades

    El secuestro del avión EgyptAir desviado a Chipre ha concluido con la puesta en libertad de todos los pasajeros y tripulación y la entrega del secuestrador a las autoridades.

  • 26201_Secuestro Chipre. Foto: AFP
    Secuestro Chipre. Foto: AFP
    Nación

    Secuestrador de avión exige que varias mujeres salgan de cárceles egipcias

    El secuestrador del avión de EgyptAir desviado al aeropuerto chipriota de Lárnaca exige la puesta en libertad de varias mujeres encarceladas en Egipto, confirmaron a Efe fuentes policiales, sin ofrecer más detalles.

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