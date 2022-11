¡Insólito! Pasajero británico se sacó foto con secuestrador de avión egipcio

Entre los viajeros y miembros de la tripulación del avión secuestrado que simuló llevar adosado al cuerpo un cinturón con explosivos viajaban cuatro ciudadanos británicos.

Ben Innes from #Aberdeen poses for a picture with #EgyptAir #MS181 hijacker. pic.twitter.com/ywdGYuDWwm

En declaraciones publicadas por el tabloide "The Sun", uno de esos pasajeros del Reino Unido y autor de la foto con el secuestrador, Ben Innes, explicó que al tomar la imagen simplemente trataba de "mantener el ánimo frente a la adversidad".

"Pensé que si la bomba era real, en cualquier caso no tendría nada que perder", explicó ese pasajero, cuya foto, en la que muestra una amplia sonrisa junto con el egipcio, no tardó en circular por las redes sociales.

Innes agregó que le pidió a un miembro de la tripulación que le "tradujese" y preguntara al secuestrador "si podría hacerse un 'selfie' con él".

"Encogió los hombros, así que me puse a su lado y sonreí a la cámara mientras la azafata tomaba la foto", comentó Innes, que bromeó diciendo que la imagen "tiene que ser el mejor 'selfie' que se haya hecho nunca".

Según señala "The Sun", ese viajero, natural de Leeds (norte de Inglaterra), envió un mensaje de texto a su madre para advertirle del secuestro, y ésta le recomendó que no hiciera nada que desviara la atención hacia él.

Los pasajeros que viajaban en el avión secuestrado salieron de la ciudad mediterránea de Alejandría, en el norte de Egipto, con rumbo a El Cairo, pero el aparato en el que viajaban fue desviado hasta Chipre.