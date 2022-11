Secuestrador de avión exige que varias mujeres salgan de cárceles egipcias

Según los medios chipriotas el egipcio, que mantiene retenidos a siete tripulantes, se llama Seif Eldin Mustafá y no Ibrahim Samaha como se había informado anteriormente.



Anteriormente el portavoz del Gobierno egipcio, Hosam al Qawish, había aclarado ya que Samaha es un simple pasajero y pidió disculpas por esta vinculación errónea.



Mientras tanto, se encuentra en el aeropuerto la exesposa del supuesto secuestrador, a la que había escrito una carta que está siendo analizada tras arrojarla desde el avión a la pista.



Según indican los medios locales, la carta de cuatro páginas escrita en árabe está siendo traducida.



La televisión pública chipriota dio a conocer que la tripulación abandonó la aeronave e incluso una persona escapó tras descolgarse por la ventanilla del copiloto.



Sobre la suerte del secuestrador aún no se ha informado nada pero al parecer la Policía de Chipre no ha abordado el avión.



El Ministerio de Aviación Civil precisó previamente que a bordo del Airbus A320 que había partido de Alejandría rumbo a El Cairo viajaban 55 pasajeros y 7 miembros de la tripulación.



En un comunicado, el ministerio señaló que entre los pasajeros había 21 extranjeros: ocho estadounidenses, cuatro holandeses, cuatro británicos, dos belgas, un francés, un sirio y un italiano.