Envían prueba de supervivencia de soldado secuestrado por disidencias de las Farc

A través de un video que llegó por WhatsApp, el soldado profesional Jesús Albeiro Acosta se dirigió a su familia tras ser secuestrado el pasado 5 de marzo.

La prueba de supervivencia del soldado Acosta fue enviada a la familia. El militar perteneciente al batallón Antonio Ricaurte, de Bucaramanga, fue secuestrado en zona rural del departamento de Arauca el pasado 5 de marzo, mientras se encontraba de vacaciones en su casa, donde fue retenido por dos militantes de las disidencias de las Farc.

“El pasado 5 de marzo fui retenido por una comisión del décimo frente de las Farc, desde entonces me encuentro en poder de ellos. He estado bien, he recibido buen trato y desde algún lugar de las montañas de Colombia quiero mandarle un saludo a toda mi familia, decirles que me encuentro bien, que los extraño mucho, los pienso mucho y espero volver a verlos pronto. Les agradezco por todo lo que hayan hecho por mí, por todas sus oraciones”, afirmó el soldado Jesús Acosta en el video.

El video fue publicado por la cuenta oficial de la Defensoría del Pueblo.

“La familia espera que la Defensoría pueda actuar y ofrecer servicios humanitarios para que el soldado pueda regresar cuanto antes a la libertad. Las pruebas le llegaron a la familia, pero ellos han querido que las manejemos nosotros para que sigamos pidiendo respeto por su vida”, aseguró el defensor del Pueblo en Arauca, Deisson Mariño, en dialogo con BLU Radio.

Además, Mariño confirmó que la hermana del soldado mantiene contacto permanente con su familia.

Por su parte, el Ejército Nacional, a través del Gaula Militar, continúa las investigaciones para lograr con el paradero del soldado Acosta, que ya completa tres meses en poder de las disidencias de las Farc.

