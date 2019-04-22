Ahora en el mercado encontramos la cuarta generación de los foldables o plegables: el Galaxy ZFlip 4 y el Galaxy Fold 4. Teléfonos que además de sus novedosas especificaciones técnicas se destacan por su versatilidad. Los foldables de Samsung además de ser tendencia son bastante útiles y nos solucionan muchas desventajas de los smartphones tradicionales.El Galaxy Z Flip 4 tiene una cámara trasera de 12MP, Cámara ultra angular 12MP, y una cámara selfie de 10 MPCuentan con FlexCam que permite una experiencia de cámara versátil y manos libres. Además, se pueden aprovechar los diferentes ángulos que dan estos smartphones para capturar fotos grupales, autoretratos y videos desde perspectivas que otros smartphones no proporcionan.El ZFlip 4 tiene un potente procesamiento Super Night Solution que minimiza el ruido para que los videos del equipo se mantengan nítidos hasta entrada la noche. Y Quick Shot que, sin abrir tu smartphone toma autoretratos con la cámara posterior mientras la pantalla de la cubierta ofrece una vista previa en tiempo real.Esto gracias a la “arquitectura” del dispositivo, que solo con una superficie plana nos da la libertad de ser los mejores creadores de contenido. Este Smartphone se encuentra en los colores: Purpura y negro.Por otra lado, el Galaxy Fold 4 tiene una pantalla exterior de 6,2 pulgadas, la pantalla principal es de 7,6 pulgadas que permite una verdadera inmersión. En este teléfono puedes aprovechar al máximo la pantalla principal expansiva con Multi View. Desde alternar entre mensajes de texto hasta ponerte al día con correos electrónicos, consumir videos y más.Además, estos son Los primeros foldables resistentes al agua del mundo y, gracias a la pantalla plegable de Galaxy Z Fold | Galaxy Z Flip, puedes abrir varios archivos desde dos apps al mismo tiempo y compararlos uno al lado del otro. Arrastrar y soltar contenido deslizándote por la pantalla (texto, imágenes, documentos…), e incluso apoyar el teléfono fácilmente para aprovechar las aplicaciones con las manos libres. Tú decides cómo dividir las pantallas según lo que necesites.O, por qué no, usar Gmail, YouTube y Spotify a la vez. Utilizar la pantalla principal para ver Outlook mientras sigues con tus Word y consultas la hoja de cálculo de Excel todo en la misma pantalla.