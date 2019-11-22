Blu Radio The Washington Post
The Washington Post
-
Así sería el plan de María Corina Machado para un Gobierno sin Maduro, según EE. UU.
The Washington Post reveló, según documentos internos del Gobierno estadounidense, el plan de Machado para crear fuerzas y estabilizar el país entre las primeras 100 horas y los primeros 100 días tras la salida de Maduro.
-
Elon Musk despediría a miles de empleados de Twitter si logra comprar la plataforma
El jefe de Tesla y SpaceX indicó a los potenciales inversores que tiene la intención de reducir la empresa a unos 2.000 empleados, según el diario estadounidense The Washington Post.
-
"Mantendré cada palabra de mi testimonio hasta el día de mi muerte”: Amber Heard
La actriz habló en una entrevista sobre "lo humillante y horrible" que fue el juicio que libró y perdió contra Johnny Depp.
-
Cae la aprobación de Joe Biden al 44 % por manejo del retiro de tropas de Afganistán
Un 49 % reprobó el trabajo de su Gobierno en materia económica.
-
Petro reconoce que se equivocó con trino sobre las vacunas y la variante delta
Petro tuvo que salir a dar la explicación por la tormenta que se le armó desde el pasado viernes.
-
A pesar de su vocación, una monja robó más de 835.000 dólares de un colegio y los gastó en un casino
Según los abogados de la religiosa, la mujer se encuentra muy arrepentida de lo que hizo.
-
Trump tenía un “botón rojo” para pedir Coca Cola en la Oficina Oval: Biden lo eliminó
El detalle hubiese pasado desapercibido de no ser por una publicación en Twitter del comentarista político y presentador Tom Newton Duun, en la que llamó la atención sobre el dispositivo, que bien podría parecerse al temido botón para activar los misiles nucleares.
-
Trump presionó a alto funcionario para que anulara la victoria de Biden, según The Washington Post
Esta revelación hecha por The Washington Post se produce mientras al menos 12 senadores y 100 legisladores republicanos planean oponerse a la ratificación del triunfo del presidente electo, Joe Biden, durante la sesión del Congreso del 6 de enero programada con ese objetivo.
-
¡Gran gesto! Pareja que canceló su boda por la pandemia, donó banquete y regalos de la ceremonia
Emily Bugg y Billy Lewis decidieron sacar “el mejor provecho de una mala situación” y regalaron a una organización sin fines de lucro algunos de los artículos que tenían destinados para su gran matrimonio.
-
EE.UU. rompe récords de voto anticipado a dos semanas de las elecciones
Ya se ha alcanzado el 70 % del volumen total de votos por anticipado que se emitieron en las elecciones de 2016.