En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / The Washington Post

The Washington Post

  • María Corina Machado y Nicolás Maduro
    María Corina Machado y Nicolás Maduro
    Foto: AFP
    Venezuela

    Así sería el plan de María Corina Machado para un Gobierno sin Maduro, según EE. UU.

    The Washington Post reveló, según documentos internos del Gobierno estadounidense, el plan de Machado para crear fuerzas y estabilizar el país entre las primeras 100 horas y los primeros 100 días tras la salida de Maduro.

  • Oficinas Twitter.jpg
    Oficinas Twitter //
    Foto: AFP
    Mundo

    Elon Musk despediría a miles de empleados de Twitter si logra comprar la plataforma

    El jefe de Tesla y SpaceX indicó a los potenciales inversores que tiene la intención de reducir la empresa a unos 2.000 empleados, según el diario estadounidense The Washington Post.

  • Caso Johnny Depp y Amber Heard AFP
    Johnny Depp y Amber Heard
    AFP
    Entretenimiento

    "Mantendré cada palabra de mi testimonio hasta el día de mi muerte”: Amber Heard

    La actriz habló en una entrevista sobre "lo humillante y horrible" que fue el juicio que libró y perdió contra Johnny Depp.

  • Joe Biden Foto AFP.jpg
    Joe Biden /
    Foto: AFP
    Mundo

    Cae la aprobación de Joe Biden al 44 % por manejo del retiro de tropas de Afganistán

    Un 49 % reprobó el trabajo de su Gobierno en materia económica.

  • Gustavo-Petro-2020.jpg
    Gustavo Petro
    Foto: AFP
    Sociedad

    Petro reconoce que se equivocó con trino sobre las vacunas y la variante delta

    Petro tuvo que salir a dar la explicación por la tormenta que se le armó desde el pasado viernes.

  • Monja
    Blu Radio
    DENIS LOVROVIC/AFP
    Sociedad

    A pesar de su vocación, una monja robó más de 835.000 dólares de un colegio y los gastó en un casino

    Según los abogados de la religiosa, la mujer se encuentra muy arrepentida de lo que hizo.

  • 325751_BLU Radio, Donald Trump / Foto: AFP
    BLU Radio, Donald Trump /
    Foto: AFP
    Mundo

    Trump tenía un “botón rojo” para pedir Coca Cola en la Oficina Oval: Biden lo eliminó

    El detalle hubiese pasado desapercibido de no ser por una publicación en Twitter del comentarista político y presentador Tom Newton Duun, en la que llamó la atención sobre el dispositivo, que bien podría parecerse al temido botón para activar los misiles nucleares.

  • Donald Trump
    Donald Trump
    Foto: AFP
    Mundo

    Trump presionó a alto funcionario para que anulara la victoria de Biden, según The Washington Post

    Esta revelación hecha por The Washington Post se produce mientras al menos 12 senadores y 100 legisladores republicanos planean oponerse a la ratificación del triunfo del presidente electo, Joe Biden, durante la sesión del Congreso del 6 de enero programada con ese objetivo.

  • 371821_Matrimonio // Foto: Referencia AFP
    Blu Radio
    Sociedad

    ¡Gran gesto! Pareja que canceló su boda por la pandemia, donó banquete y regalos de la ceremonia

    Emily Bugg y Billy Lewis decidieron sacar “el mejor provecho de una mala situación” y regalaron a una organización sin fines de lucro algunos de los artículos que tenían destinados para su gran matrimonio.

  • Voto Estados Unidos
    Voto Estados Unidos
    Foto: AFP
    Elecciones presidenciales en EE.UU

    EE.UU. rompe récords de voto anticipado a dos semanas de las elecciones

    Ya se ha alcanzado el 70 % del volumen total de votos por anticipado que se emitieron en las elecciones de 2016.

CARGAR MÁS

Publicidad