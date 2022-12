Cómo entender a los ‘ninis’, jóvenes que no estudian ni trabajan: opinión del padre Linero

Los jóvenes son el presente de nuestra sociedad. Por mi trabajo, he tenido que acompañar a muchos jóvenes en la realización de sus proyectos de vida. He encontrado grandes capacidades y cualidades, nuevos valores y formas de juntarse, que desafían nuestros viejos modelos de vida. Sin embargo, un tema que llama la atención y que nos desafía fuertemente como sociedad, son los llamados ‘nini’, es decir los jóvenes que ni estudian ni trabajan.



Un estudio de la Universidad de Los Andes arrojó datos reveladores. Uno de los más importantes, es que dos de cada tres ‘ninis’ son mujeres.



Ojo, no podemos caer en la reacción rápida y negativa, de que se trata de un problema de falta de ganas o de vagancia. El tema es más profundo y puede develar la falta de oportunidades.



