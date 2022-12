Desgobierno de la dictadura de Maduro, reto continental: opinión de Ricardo Ospina

por cuenta del desgobierno que lleva consigo la dictadura de Nicolás Maduro, es un problema creciente para Colombia y en general para todo el continente.Todos los sectores políticos opositores venezolanos, integrantes de las Fuerzas Armadas de ese país y la comunidad internacional, llevan años buscando salidas a la crisis, que ya ha llevado a que más de 5 millones y medio de personas hayan salido de Venezuela y a que entre otras cosas la inflación pueda superar este año el 12 mil por ciento,De manera dolorosa y ante la mirada impasible de la comunidad internacional, Maduro pasó de ser un presidente incompetente y populista, cuyo principal mérito había sido ser un fiel escudero de Hugo Chávez,creó una parafiscalía, se tomó el Tribunal Supremo de Justicia y delegó altísimas responsabilidades estatales en una camarilla de militares de alto rango, muchos de ellos con manchas por corrupción y narcotráfico, que hoy manejan las finanzas y el precario aparato productivo venezolano.Durante 7 largos años, que coincidieron con el proceso de paz con las Farc,en un proceso paulatino de deterioro que inició Hugo Chávez.El último año de mandato de Santos estuvo marcado por escaramuzas,Pero lo que hoy está sucediendo preocupa, por los mensajes del gobierno Duque, de varios actores importantes de la comunidad internacional y ante la imparable llegada de venezolanos al país y a la región,

Solo en Colombia el número ya supera de lejos el millón de personas.

Vea también: Almagro anuncia visita a Colombia para iniciar trabajo sobre crisis venezolana

En menos de una semana las declaraciones del secretario de la OEA Luis Almagro,del embajador de Colombia ante la Casa Blanca Francisco Santos y hasta la decisión de Colombia de no suscribir un comunicado del Grupo de Lima rechazando la vía armada como una solución a la crisis venezolana,de manera clara la puerta cerrada a cualquier incursión armada o a una salida no democrática a la crisis en Venezuela.La situación es sin duda límite, estamos en el punto de inflexión de la historia del pueblo venezolano, y eso amerita cabeza fría del gobierno colombiano, requiere actuar con inteligencia, de manera práctica,claro, no solo comparar nuestra fuerza de respuesta con la venezolana sino también entender que una chispa que se llegara a encender entre los dos países, podría incendiar a toda la región.

Escuche la columna de opinión:

Publicidad