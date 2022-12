El beso de Francisco, un gesto de fraternidad: opinión de Alberto Linero

Me impresiona y no entiendo las disputas por religión. No creo que haya ninguna razón para ofender, maltratar y hasta pretender eliminar a alguien por razones religiosas. Estoy convencido de que las experiencias religiosas solo puden ser llamados a la fraternidad y a vivir en paz en medio de las diferencias.

Publicidad

Este lunes, el papa y el gran imán de Al Azhar condenaron toda discriminación contra las minorías religiosas y llamaron a la fraternidad. Ese mensaje debería calar en el alma de todos nosotros.