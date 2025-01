La historia juzgará decisión de Petro de avalar dictadura de Maduro, enviando delegado a su posesión

Si no pasa nada extraordinario, Colombia será uno de los pocos países que asistirá este viernes al ilegítimo acto de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta 2031, a pesar de que el ganador en las urnas el pasado 28 de julio fue Edmundo González Urrutia.

A pesar de las crecientes violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro, el presidente Gustavo Petro decidió avalar la continuidad de la dictadura en el poder, al delegar al embajador de Colombia en Caracas, Milton Rengifo.

Las posturas de Colombia han sido tibias y contradictorias frente a la dictadura de Venezuela: incluso este jueves, mientras el presidente Gustavo Petro defendía vía redes sociales a Maduro, asegurando que la detención de María Corina Machado había sido Fake News, el Canciller Luis Gilberto Murillo leyó un comunicado en el que intenta justificar la postura diplomática de nuestro país: rechaza las violaciones a los Derechos Humanos pero no tiene el valor de responsabilizar al régimen venezolano de esas actuaciones, dice que no reconoce los resultados de las elecciones del 28 de julio, es decir, tampoco se reconoce el triunfo de Edmundo González, pero no explica la presencia del embajador Rengifo hoy en el besamanos de posesión de Maduro y justifica la decisión de mantener relaciones con Venezuela, porque estas deben ir más allá de los ciclos políticos y dice que lo fácil es romper relaciones y cerrar fronteras. El asunto es que quien cerró fronteras hoy fue el régimen venezolano.

Anoche, el presidente Gustavo Petro aseguró que tomar medidas firmes frente al régimen de Venezuela “desataría un inmenso éxodo de migrantes hacia América del sur y norte”, olvidando que la salida masiva de venezolanos, 2.800.000 de ellos hoy en Colombia, lo ha ocasionado la falta de garantías para una vida digna en su país, gracias a la catástrofe económica, en materia de seguridad y de democracia.

Luego, el presidente Petro también dijo que “las acciones contundentes no las debe tomar un gobierno contra el otro” y que “la política interna de un país la determina su propio pueblo”. Frente a ese punto, el presidente olvida que el pueblo venezolano mayoritariamente decidió el pasado 28 de julio que Nicolás Maduro se debe ir del poder y lo debe asumir a partir de este viernes, Edmundo González Urrutia.

Al final del día, la historia juzgará la decisión del presidente Petro, de hacer que Colombia aparezca en la foto de los países que legitiman la continuidad de la dictadura de Nicolás Maduro.