La importancia de ser un modelo para los hijos: opinión Alberto Linero

Cada vez me impresiono más cómo me parezco a mi papá.y eso me lleva a pensar en la importancia que tienees decir, los padres son modelos de acción de sus hij

os.

Sí, los hijos aprenden más por lo que ven hacer a sus padres que por los discursos que estos les echan. La verdad, los hijos terminan imitando el actuar de sus padres.

