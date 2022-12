Los retos de la justicia colombiana en el caso Uribe: opinión de Ricardo Ospina

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia volverá a estudiar la solicitud del expresidente Álvaro Uribe para que la investigación en su contra, que lo tiene bajo detención domiciliaria por soborno y fraude procesal, pase a manos de la Fiscalía.

No es una decisión fácil, pues hay jurisprudencia y argumentos a favor y en contra del escenario de Uribe ante un fiscal delegado ante la Corte, por eso la respuesta podría demorarse, entre otras cosas por la extensión del documento en el que se sustentó la petición por parte del abogado Jaime Granados y también porque los magistrados tendrán que definir otra solicitud, en el sentido de que se pueda divulgar todo el expediente.

Publicidad

Vea también: Las cartas de la Fiscalía en el proceso contra Diego Cadena: opinión de Ricardo Ospina

De la definición de la competencia para investigar al expresidente Uribe en el proceso por presunta manipulación de testigos, depende el futuro de otras 14 investigaciones que se adelantan en su contra en la Corte Suprema de Justicia, entre ellas, una sobre el capítulo del paramilitarismo en Antioquia, mientras Uribe fue gobernador de ese departamento.

Por ahora, la Corte mantiene la competencia y por eso ordenó el pasado 14 de agosto, la práctica de decenas de pruebas, entre documentos, testimonios, inspección a procesos y hasta la versión libre del expresidente Álvaro Uribe, solicitada por su misma defensa, que está agendada para el próximo 16 de septiembre, para que explique las circunstancias en las que actuó como gobernador de Antioquia frente a las masacres de La Granja, El Aro y San Roque, cometidas por paramilitares.

También los magistrados le preguntarán al expresidente Álvaro Uribe por el asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había advertido de la inminencia de la masacre de El Aro, no fue escuchado y varios meses después de ese acto violento, fue asesinado.

Publicidad

Conozca más: Los elementos fundamentales del proceso Uribe: opinión de Ricardo Ospina

La justicia tiene dos retos monumentales al frente: primero, definir si el caso Uribe sigue o no en la Corte Suprema y segundo, pero no menos importante, esclarecer cuanto antes y con elementos sólidos la historia del paramilitarismo en Antioquia y determinar si hay méritos o no para investigar formalmente por esos hechos al expresidente Álvaro Uribe.

Publicidad

Escuche la opinión y el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU: