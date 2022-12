Se acaban las excusas para la definición del caso Santrich: opinión de Ricardo Ospina

Se acabaron las excusas de las diferentes instancias, especialmente de la Justicia Especial de Paz, para definir si da vía libre a la extradición del exjefe de las Farc ‘Jesús Santrich’, presuntamente vinculado a una red de narcotraficantes al servicio del cartel de Sinaloa.

Casi 10 meses después de la captura de Santrich, quien fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018, la Sección de Revisión de la JEP informó que vencido el plazo que ellos mismos habían dado el pasado 23 de octubre, las autoridades estadounidenses no aportaron pruebas adicionales que demostraran la vinculación de Pausias Hernández con el intento para enviar un gigantesco alijo de cocaína a Miami.

Estados Unidos había informado que no iba a presentar documentos adicionales,

toda vez que de acuerdo con los protocolos previstos con Colombia, no es requerida esa información adicional.

Lo que debe hacer ahora, muy rápidamente la JEP es, luego de correr traslado de esta decisión a las partes, entrar a definir si aplica o no la garantía de no extradición consagrada en los acuerdos de paz a ‘Jesús Santrich’.

El asunto es de fondo, porque el fiscal general Néstor Humberto Martínez ha dicho reiteradamente que él entregó a la JEP documentación suficientemente contundente que demostraría que Santrich delinquió luego del 1 de diciembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo del Teatro Colón.

Por otro lado, los defensores de este hombre, representante a la Cámara del partido Farc que no se ha podido posesionar, afirman que todo es un montaje para torpedear el acuerdo que alcanzaron con el gobierno del expresidente Santos.

¿Qué viene ahora? La JEP tiene dos vías: si concede la garantía a Santrich, no será extraditado y podría quedar en libertad y eventualmente podría posesionarse como congresista. Si no la concede, el caso pasa a la Sala Penal de la Corte Suprema, en donde no es tan sencillo que avalen la extradición, recordando que los magistrados en casos similares se la han jugado por la reparación a las víctimas en Colombia.

Si la Corte avala la extradición, la suerte de Santrich estará echada, pues solamente faltaría la firma del presidente Iván Duque, quien ha dicho que de inmediato procedería en ese sentido.

Hablando de extradiciones, una veterana exguerrillera, alias ‘Sonia’, quien pagó una condena de 200 meses de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, quedó en libertad provisional tras haberse sometido a la JEP a su regreso al país en septiembre del año pasado.