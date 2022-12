Semana crucial para el futuro de Venezuela: opinión de Ricardo Ospina

Esta semana será crucial para conocer cuál será el futuro de Venezuela. La ‘tenaza’ diplomática internacional se sigue apretando en torno al régimen de Nicolás Maduro, mientras que con un extraño silencio mediático, desde el Palacio de Miraflores continúan desplazando tanques, armamento y militares a la frontera con Colombia.

Y es que esta semana habrá al menos dos eventos cruciales que podrían definir cómo están las fuerzas políticas y de qué lado deciden estar las Fuerzas Militares venezolanas: el viernes 22 de febrero habrá un gran concierto, llamado Venezuela Live Aid, impulsado por el multimillonario dueño de Virgin Records, Richard Branson, que contará entre otros con Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Maluma, J Balvin, Nacho y muchos otros artistas que cantarán a los venezolanos en Cúcuta con el fin de recaudar 100 millones de dólares de ayuda humanitaria.

Publicidad

Vea también: Desgobierno de la dictadura de Maduro, reto continental: opinión de Ricardo Ospina

El sábado 23 de febrero, se tiene prevista la entrada de las toneladas de comida y medicinas que está lista en Cúcuta, pero también en Roraima, Brasil y en Curacao, para atender la crisis humanitaria que viven los venezolanos.

La idea es que haya una gran cadena humanitaria, de más de 600.000 personas, que buscarían romper el cerco que imponen la guardia nacional y los encapuchados de FAES, que además ubicaron varios contenedores bloqueando el paso por el puente de Tienditas.

No sabemos cuál vaya a ser la reacción de Maduro, sin embargo, lo claro es que todos los jugadores de este gran rompecabezas geopolítico apostaron sus fichas a lo que suceda el próximo sábado: Estados Unidos, Juan Guaidó, el régimen actual, incluso Colombia, apostaron sus fichas a todo o nada. El presidente Duque en entrevista con la Voz de América dijo que confía en que un cerco humanitario como el que se está dando, termine abriendo la puerta a la democracia, pero no fue tajante en decir que no apoyaría una eventual intervención militar estadounidense en territorio venezolano.

Publicidad

Escuche esta columna: