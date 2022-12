Tres actitudes para tener equilibrio mental y emocional en la pandemia: Alberto Linero

A diario son muchos los mensajes que leo de personas que se encuentran desesperadas, angustiadas o estresadas por toda la situación que la pandemia ha generado. Son personas que se sienten afectadas no solo por el golpe económico, sino por el desequilibrio mental y emocional causado por esta inédita situación de no poder salir libremente, ni tener contacto físico con las personas que son importantes, y por el miedo continuo a no contagiarse.

Por esto, no me extrañó el resultado del Estudio de la Corporación Nuevos Rumbos que revela que el 80% de los casi 1.800 encuestados, muestran signos de alguna afectación sicológica. Un 72% con algún malestar emocional; el 63% con ansiedad y el 54% con ambos síntomas. Esto es, de cada 10 personas, 8 se sienten afectas psicológicamente por la pandemia.

Esto se manifiesta de muchas formas, el 38% dice que no logra descansar por las noches, y el 55% dice que tiene la sensación de que el futuro es desesperanzador. El 49,3% dice que tiene “la cabeza llena de preocupaciones”, y el 50% afirma tener dificultades para pagar sus deudas.

¿Cómo enfrentar esta situación? Sin duda, como sociedad tendremos que abrir los espacios de escucha, de ayuda psicológica y entrenamiento emocional que permita a las personas recuperar su equilibrio en esta área de la vida.

Como individuos, creo que es necesario que asumamos varias actitudes:

- Hay que aceptar que nos podemos sentir mal, que necesitamos ayuda. Lo peor que se puede hacer, es negarlo y pretender hacer creer que todo está normal. No lo está, y no somos extraños por experimentar esas sensaciones, pero es necesario trabajar en ellas.

- Ocupémonos en actividades que nos llenen de gozo y paz, es decir, experiencias que nos entretengan, que nos hagan generar endorfinas que logren equilibrar la situación, pero también es bueno generar experiencias espirituales que nos llenen de esperanza y ánimo para seguir. Esta pandemia nos ha revelado la necesidad de concentrarnos en nuestro propio bienestar, así como en el de los que están cerca. No podemos cuidar de otras personas si no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos.

- Es necesario conversar con personas idóneas que nos puedan ayudar. Compartir con otros lo que estamos viviendo tiene un efecto catártico que nos hace estar mejor parados para manejar esas emociones. Este es el momento para serenarnos y trabajar en lo que podemos controlar.

