Alcalde de Medellín, bajo la lupa de la Procuraduría por presunto proselitismo político

La Procuraduría abrió indagación contra el alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, y funcionarios suyos, cuyos nombres el Ministerio Público está por establecer, por lo que sería un presunto caso de proselitismo político en favor del candidato Santiago Gómez Barrera, quien en su publicidad se estaría presentando como el ‘heredero’ del actual mandatario.

El ente de control disciplinario busca establecer si hay presiones a contratistas del municipio para que participen en actividades de campaña, compartan y/o promocionen en sus redes sociales el material del candidato del movimiento “Seguimos contando con vos”.

Entre las pruebas conocidas por BLU Radio, que tienen en líos a Gutiérrez, figuran vallas de publicidad con las fotos del alcalde y el candidato. La Procuraduría también investiga el slogan de campaña: “Para que Medellín no retroceda y lo bueno continúe, Santiago Gómez”.

Así mismo, el Ministerio Público estudia artículos de prensa que registran denuncias ciudadanas sobre eventual proselitismo y aparente permisividad de la administración de Medellín hacia la campaña de Gómez Barrera. El aspirante se desempeñó en la administración de Federico Gutiérrez.

La Procuraduría señaló que se pidió a la Alcaldía una certificación sobre las manifestaciones públicas, por escrito o por cualquier otro medio, hechas por el alcalde, frente al uso de su imagen en las piezas publicitarias.

También se requirió, por los mismos hechos, al movimiento “Seguimos contando con vos”. Los exfuncionarios Luis Guillermo Patiño Aristizábal, María Fernanda Galeano Rojo y Alejandro de Bedout Arango, son objeto de indagación por parte del ente disciplinario.

Espacio Público hizo quitar la publicidad

Sobre las polémicas vallas de publicidad política que tenían la imagen de Santiago Gómez y Federico Gutiérrez, el candidato aseguró en diálogo con BLU Radio que no es publicidad oficial y que ni él ni su campaña ordenó ubicarlas. Dijo, además, que no conoce ni a la empresa de publicidad dueña de los espacios ni a quien las haya hecho.

"Llevo más de 20 años trabajando con Federico, en el Concejo, campañas, cuatro personas del gabinete decidieron renunciar, lo van a hacer y pueden apoyarme en la campaña, siempre he estado con Federico y voy a continuar con su obra (...) Federico no está participando en política, solo quiero mostrar de dónde vengo y con quién he trabajado", manifestó Gómez.

Esas vallas solo duraron horas en su exhibición porque la Secretaría de Seguridad de Medellín ordenó su desmonte a través de la subsecretaría de Espacio Público. "Se ordenó quitarlas porque los particulares están obligados a coordinar con las candidaturas ese tipo de propaganda que es regulada", le aseguró esa dependencia a BLU Radio.

