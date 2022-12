Ángela Garzón será candidata del Centro Democrático para la Alcaldía de Bogotá

Ángela Garzón, la hija del ex vicepresidente Angelino Garzón, será candidata del Centro Democrático para la Alcaldía de Bogotá tras ganar en la encuesta realizada por el partido.



Garzón obtuvo el 41.9% de los votos de los encuestados, mientras que Samuel Hoyos, el 37.7% y Diego Molano, el 20.4%.



En entrevista con BLU Radio, Garzón manifestó sentirse honrada por la elección, de la cual dijo se logró gracias al trabajo que realizó con la ciudadanía. Asimismo, la hoy concejal de la ciudad se mostró abierta a las coaliciones para llegar al Palacio Liévano.

“Claro que estamos abierto a hacer una coalición con personas que compartan nuestros postulados y nuestras propuestas. El Centro Democrático ha dicho que estamos abiertos a las coaliciones”, dijo.

Garzón añadió que no hará campaña contra Enrique Peñalosa, aunque admitió que hay puntos en los cuales tiene diferencias con el actual alcalde.

“TransMilenio por la Séptima no me gusta, si está la licitación tendré que respetarla, pero no me gusta. Hay otras opciones como el tranvía, que los expertos han dicho es más viable y mejor”, señaló.

Ángela Garzón es egresada de Filosofía de la Universidad Nacional y cuenta con una especialización en negociación y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes.

En cuanto a trayectoria laboral, ha sido subdirectora de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Bogotá, Secretaría Social y de Participación Ciudadana del Partido Liberal, gerente de la campaña al Congreso de la República por el Partido Liberal, directora de Relaciones Públicas del Banco de Occidente e investigadora en proyectos de USAID con comunidades vulnerables.

A través de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe, jefe político del Centro Democrático, felicitó a la ganadora.

Felicitaciones!

Ángela Garzón candidata del CD a alcaldía de Bogotá;



Samuel Hoyos por su coraje y coherencia;

Diego Molano por su juicioso estudio programático;



Senadora María del Rosario Guerra y directora Nubia S Martínez por la dirección del proceso que enaltece al partido — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 25, 2019

