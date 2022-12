Cambio Radical no está conforme: Vargas Lleras va por dos ministerios

El partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras está condicionado su entrada al Gobierno a la asignación de otro ministerio, además de la cartera de Salud que a partir de este martes encabezará Fernando Ruíz.

Fuentes del partido le confirmaron a BLU Radio que la posición que ha transmitido el exvicepresidente Germán Vargas Lleras a sus bancadas de Senado y Cámara es que deben entrar a manifestar su apoyo al Gobierno del presidente Iván Duque con mínimo dos carteras, de lo contrario, continuarán en la misma posición; por esta razón, las declaraciones a medios de los congresistas no lo confirman, sino que van en el sentido de que "se está avanzando en esa materia".

El camino recorrido, que aún no ha terminado con el aterrizaje de Cambio Radical en el Gobierno, ha sido largo, e incluye varias peticiones: el partido solicitó dos carteras, la de Salud y la otra que tiene en la mira es el Ministerio de Minas y Energía.

Sin embargo, BLU Radio conoció que en el pedido inicial incluyeron la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES y el Invima.

No todo fue positivo al momento de confirmarse que obtendrían el Ministerio de Salud. Hubo molestia en la colectividad porque desde Presidencia les pidieron que presentaran 20 hojas de vida para el cargo, pues llamarían a los candidatos a entrevista, el partido hizo la tarea y las llevaron. No obstante, el nombre de Fernando Ruiz no estaba en ese extenso listado y fue puesto sobre la mesa por el presidente de la Cámara y representante de Cambio Radical, Carlos Cuenca.

Por esta razón, en la última reunión del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el partido se dejó claro que van por los dos ministerios y que para el segundo la postulación de los opcionados saldrá de Senado, ya que Ruíz fue de los representantes a la Cámara.

Allí les dijo que no se ha tomado ninguna decisión de entrar al Gobierno y, según contaron a BLU Radio varios congresistas, en Cámara la mayoría está de acuerdo con aterrizar en el apoyo al Ejecutivo, cerca del 70%, y es una minoría la que se opone, donde está, por ejemplo, el representante José Daniel López, que ha manifestado en las reuniones del partido que espera que se mantengan en la independencia.

La llegada de Vargas Lleras a la posesión de Fernando Ruíz podría tomarse como un mensaje de aceptación y apoyo. Sin embargo, desde el partido dicen que aún lo estaba evaluando porque se espera que haya una reunión entre el exvicepresidente y el presidente Iván Duque.