Comisión de Acusación abre nuevo proceso a Petro por presunta participación en política

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió un nuevo proceso contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política.

Es importante recordar que tras los resultados de la primera vuelta, que dan a Abelardo De La Espriella como ganador, el presidente ha hecho algunas declaraciones que para algunos sectores constituyen una participación indebida en política.

“Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, dijo Petro en una de sus publicaciones.

Sin embargo, en esta apertura de investigación disciplinaria se tienen en cuenta publicaciones que el presidente Petro ha hecho desde el 2023.



“PRIMERO: ORDENAR LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra del señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en su calidad de Presidente de la República de Colombia (periodo constitucional 2022-2026), por la presunta comisión de la falta mgravísima calificada provisionalmente como intervención indebida en política, según el artículo 60 (numeral 1) de la Ley 1952 de 2019”, se lee en la decisión de la Comisión.

#Primicia La Comisión de Investigación y Acusación abre un nuevo proceso al presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política. El mandatario publicó recientemente algunos trinos en los que hace referencia a la campaña electoral; sin embargo, también se… pic.twitter.com/IaDBZ0ngV2 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 9, 2026

Como parte del proceso, la Comisión ordenó la práctica de varias pruebas para establecer el alcance y la responsabilidad sobre las publicaciones analizadas.

Entre ellas, se solicitó a la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscrita a la Comisión, recibir y custodiar el material digital recopilado, que incluye publicaciones identificadas en X, capturas de pantalla, enlaces electrónicos y demás soportes documentales obtenidos durante la actuación.

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Además, se ofició al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) para que, en un plazo de cinco días, certifique si la cuenta @petrogustavo ha sido registrada, reconocida o utilizada institucionalmente como canal oficial de comunicación del presidente.

También deberá informar si esa cuenta aparece enlazada desde páginas web, comunicados o plataformas oficiales del Gobierno, así como precisar qué dependencias, funcionarios, contratistas o asesores tenían acceso, claves de administración o facultades para publicar durante las fechas que son objeto de investigación.

Es importante recordar que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ya había abierto investigación, tanto disciplinaria como penal, por presunta participación en política del presidente Petro.

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En ese momento, se tuvo en cuenta, por ejemplo, un trino del presidente Petro en el que publicó un vídeo de un evento de campaña de Iván Cepeda.