Con Petro, Fajardo, Vargas y Duque se llevó a cabo el primer debate presidencial

Iván Duque, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras participaron en un importante debate presidencial para hablar de los principales temas coyunturales del país y de qué manera sus planes de Gobierno se ajustan y aportan al desarrollo del país.

El candidato liberal Humberto de La Calle se excusó por no poder asistir al debate por problemas con su vuelo.

El debate inició con preguntas concretas donde los candidatos tenían un minuto y medio para contestar.

El primero en responder fue Sergio Fajardo sobre los problemas en infraestructura del país y qué haría para superar crisis que generó Odebrecht en contratos y culminación de obras.

Sergio Fajardo: "El programa de los 4 G es importante pero la corrupción mostró que se puede destruir y tenemos que avanzar. Debemos recuperar la confianza en la institucionalidad y culminar importantes obras".

A su turno Germán Vargas Lleras se refirió al orden público, definió su postura sobre la dosis mínima y cómo haría para que no afecte seguridad ciudadana.

Germán Vargas Lleras: "El tema de seguridad ciudadana es el que más afecta a la comunidad. Hay que intervenir en el tema de la reincidencia, elevar pie de fuerza, integrar a la Fiscalía, aumentar el cupo en los centros penitenciarios. Lamento que la corte le haya dado ese alcance a la dosis mínima porque cualquiera se puede convertir en narcotraficante".

A la pregunta relacionada sobre economía a Iván Duque asegura que hará cambios fiscales teniendo en cuenta las afectaciones económicas.

Iván Duque: “La carga tributaria es asfixiante. 1.- Hay que eliminar el derroche. 2. Hacer una reforma a administración pública. 3. Apostarle a reducir la evasión de renta y de IVA en un 50% en próximos 4 años. Esto permitirá hacer ahorros para tener más personas que estén cotizando al sistema”

La pregunta a los candidatos sobre sus planes para combatir la corrupción generó una postura radical en todos:

Gustavo Petro: “Nuestra base económica se ha llenado de dineros fáciles, cocaína, narcotráfico. La justicia se ha arrodillado a la política. Hay una dictadura de corrupción: hay que cambiar la base de dineros fáciles a dineros trabajados. Los corruptos van para la cárcel y es para la cárcel. Y tercero separar la justicia de la política. No se puede dar mermelada: el Gobierno se debe independizar de clientelas políticas. Un presidente no puede ser electo por compra de votos".

Iván Duque: "Para combatir la corrupción se debe trabajar en la extinción de dominio express, endurecer penas a corruptos y presupuestarios sin mermelada"

Germán Vargas Lleras: "Tenemos un arsenal de medidas legales hay que tener la voluntad política para aplicarlos"



Sergio Fajardo: La corrupción entra en campañas electorales. El primer acto es ni un peso por un voto y no hay puestos para congresistas"





La segunda ronda de preguntas cortas inició con el crítico tema de la salud en Colombia:



Germán Vargas Lleras: "No más salas de urgencia abarrotadas, cada colombiano debe tener un médico especialista. El país no puede continuar con 17 mil IPS hay que elevar y recuperar el concepto de servicio público de salud. Me comprometo como presidente a ampliar al licencia de maternidad a las mujeres de bajos recursos".

Gustavo Petro: "La plata alcanza si se monta un sistema preventivo...hay que quitar las EPS que son un peso muerto que quita recursos"

Iván Duque: "Hay que tener toda la contabilidad en vilo, factura electrónica para enfrentar la corrupción"

Sergio Fajardo: "Combatir la corrupción, revisar las EPS y la que no funcione se cierra. Cero demoras para atender una cita y debemos apoyar las industras farmacéuticas"



Sobre la crisis ambiental los candidatos expresaron:



Iván Duque: "Lo primero que quiero decir es que debemos tener flota de servicio público sea con carros eléctricos. Para el año 2040 el 40% del parque automotor particular debe ser eléctrico. Necesitamos una cultura de protección de la biodiversidad y fomentar el respeto por los animales y la naturaleza. Aprender a reciclar y reducir".

Gustavo Petro: "Colombia debe apostarle a incluir techos con páneles solares y a las energías renovables"

Sergio Faardo: "Nuestro desarrollo debe ser ambiental, enfrentar el cambio climático como responsabilidad de país. Evitar la contaminación del aire apostándole a las energías renobables"

Germán Vargas Lleras: "El medio ambiente tiene como enemigo a la ilegalidad, los barriles que se están derramando. Debemos unir desarrollo con protección"



Los candidatos también dieron su postura para combatir la impunidad

Gustavo Petro: "Lo que no se debe hacer es quitar las cortes o eliminar el poder. Hay que fortalecer la justicia apartándola de la política. Lo primero es la carrera policial. Garantizar la autonomía del poder judicial, los políticos no eligen magistrados. Si me tocase ternar fiscal pondría al doctor Velásquez"

Iván Duque: "Transformar la justicia inicia con reclutar el talento. Es momento de reformar la justicia con un gran tribunal".



A la pregunta sobre prioridad en materia de reforma política o la posibilidad de ponerla en manos de una constituyente

Sergio Fajardo: "El primer punto de una reforma política es votando. Si escogemos personas honestas esa es la mayor reforma política. La feria de la transparencia y los congresistas al tablero, esa es la reforma política. No necesitamos una constituyente en Colombia, ya hay suficientes problemas"

