Duré 14 años sin tomar trago, llegaba a las fiestas y terminaba peleando: senador Armando Benedetti

El senador Armando Benedetti fue objeto de duras críticas al ser captado cuando tomaba licor durante una sesión virtual este martes. El hecho, advertido por quienes presenciaban la transmisión, se registró a la 1:20 de la tarde cuando se discutía un proyecto de ley para regular el uso de la hoja de coca y sus derivados, del cual él justamente es ponente. El congresista habló del episodio y justificó lo que pasó como una celebración de cumpleaños.

"Me considero un tonto", dijo el congresista.

"Ayer no salí y estábamos aquí, una de mis asesoras estaba de cumpleaños, me parecía muy malo que además que no pudiera celebrar, que fuera en la casa trabajando. Yo dije, pidamos algo de comer y eso fue lo que pasó, yo estoy brindando con ellos", añadió.

Benedetti habló sobre su anunciada decisión de abandonar la bebida.

"Yo duré una vez, una época, 14 años, sin tomar trago, debido a que tomaba bastante licor. Para esa época, no sé cuántos años tenía, 25 o algo así, el problema era que llegaba a las fiestas y terminaba peleando con la gente"

"Después volvía a beber y el problema era que duraba cuatro, cinco o seis horas en reuniones tomando. Ahí sí nunca más me volví a meter con nadie ni tuve problemas"

El congresista contó que hace un año decidió nuevamente dejar la bebida tras discutirlo con su esposa, pero a los 11 meses volvió a hacerlo, aunque sin emborrarse.

"El año pasado con mi esposa llegamos a la conclusión de que no iba a tomar. Finalmente, menos mal, fue antes de la cuarentena dura, estricta que empezó a finales de marzo. Había tomado esa decisión lo cual me salió muy bien porque en cuarentena y tomando habría sido bastante. Así duré como unos 11 meses y en estos días he estado sin emborracharme, sin nada de esas cosas. Me tomo, uno, dos, tres y ya", reveló Benedetti.

