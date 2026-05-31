El ejemplo de los más altos funcionarios es fundamental para mantener el voto libre: MOE

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, se refirió al acto que hizo el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, esta mañana al mostrar su voto por Iván Cepeda ante las cámaras.

De acuerdo con Barrios, no existe una prohibición expresa de no mostrar el voto, pero si existen otras referentes al uso de cámaras en los puestos de votación.

"Aquí no tenemos una prohibición expresa de no mostrar el voto, pero tenemos prohibición de tener cámaras en los puestos de votación, que le tomen foto a los votos con cámaras de celulares, de transmisión. La excepción se hace en la apertura de la jornada electoral. Lo que se espera de los ciudadanos, y más de los altos funcionarios, es que hagan valer el voto secreto y una garantía del voto libre es el secretismo", indicó Barrios.

Asimismo, la funcionaria de la MOE dijo que el ejemplo del voto libre debe ser dado por los altos funcionarios.



"El ejemplo de los más altos funcionarios del Estado, de los funcionarios locales y departamentales, es poder mantener un voto libre y eso es a través del secretismo mismo", afirmó Barrios, quien también dijo que será el procurador el encargado de señalar que tipo de acto hizo el presidente Petro.

"Es el procurador quien tendrá que hacer seguimiento de lo que hacen los funcionarios públicos y señalar si dicho acto incumple el marco de la ley o si está dentro de las restricciones", finalizó.

¿Qué dicen desde la Procuraduría?

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El procurador general, Gregorio Eljach, afirmó que el carácter secreto del voto protege al elector de presiones externas, pero aclaró que cada ciudadano es libre de revelar su elección si así lo desea.

"Cada quien es dueño de su secreto. Si yo quiero revelar mi secreto, estoy en libertad de hacerlo", señaló el jefe del Ministerio Público, quien informó además de que hay 10.461 funcionarios desplegados para controlar el buen funcionamiento de las elecciones para las que fueron convocados más de 41 millones de ciudadanos.

Según el Consejo Nacional Electoral, el delito tipificado como "constreñimiento al sufragante" se da únicamente cuando se "amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato", algo que ha sucedido en elecciones anteriores por parte de grupos armados ilegales.

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La polémica surge apenas días después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abriera una investigación de oficio contra Petro por presunta participación en política debido a sus declaraciones y publicaciones relacionadas con la campaña presidencial.