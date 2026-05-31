Voto en EE. UU. y España rompe récords de participación y marca una jornada histórica

La participación de los colombianos residentes en el exterior se convirtió en uno de los principales focos de atención de la jornada electoral presidencial, luego de que las cifras preliminares reportaran niveles de asistencia superiores a los registrados en los comicios de 2022. A pocas horas de la jornada central en Colombia, miles de ciudadanos ya habían acudido a las urnas en distintos continentes, consolidando una movilización sin precedentes fuera del territorio nacional.

Más de 1,4 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en 67 países, de acuerdo con información de las autoridades electorales. Para atender esta demanda, la Registraduría Nacional dispuso 3.700 mesas de votación distribuidas en 116 consulados, una infraestructura ampliada frente a procesos anteriores y diseñada para responder al crecimiento del censo electoral en el exterior.

España se consolidó como uno de los epicentros de la participación internacional. Con más de 300.000 ciudadanos habilitados para votar, el país europeo registró una afluencia constante durante toda la semana electoral. Madrid, en particular, se destacó como la ciudad con mayor número de colombianos inscritos fuera del país, al reunir a más de 120.000 electores convocados para participar en la elección presidencial.

Las expectativas iniciales fueron superadas incluso antes de la recta final de la votación. Fuentes consulares señalaron que, a mitad de semana, el número de sufragios depositados ya había excedido la totalidad de votos registrados en las presidenciales de 2022. Este comportamiento convirtió a la capital española en uno de los principales indicadores del creciente interés de los colombianos residentes en el extranjero por participar en las decisiones políticas nacionales.



En los centros de votación habilitados en territorio español, la presencia de ciudadanos fue constante desde las primeras horas de la mañana. Muchos asistentes acudieron identificados con símbolos nacionales, reflejando el interés por mantener un vínculo activo con la realidad política del país. Entre los votantes predominó la percepción de que la elección presidencial tendrá un impacto determinante en el rumbo de Colombia durante los próximos años.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene su condición como la mayor circunscripción electoral colombiana fuera de las fronteras nacionales. Más de 405.000 ciudadanos aparecen registrados para votar en ese país, una cifra que lo convierte en un escenario clave dentro de la participación internacional.

En Washington D.C., donde se concentra una importante comunidad colombiana, las mesas de votación funcionaron durante la semana en la sede consular ubicada sobre Massachusetts Avenue. Sin embargo, para la jornada oficial de este domingo, toda la operación electoral fue trasladada a las instalaciones de la Universidad Católica de América, recinto que recibirá a los votantes de la capital estadounidense y de estados cercanos en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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De forma paralela, Colombia abrió las urnas en los 1.104 municipios del país bajo un amplio dispositivo logístico y de seguridad. El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que el material electoral llegó a los puestos de votación sin contratiempos y que la jornada comenzó con normalidad en todo el territorio.

La elección presidencial reúne a 11 aspirantes en competencia. Entre los nombres con mayor visibilidad dentro de la contienda figuran Iván Cepeda, respaldado por el Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, identificado con sectores de derecha; y Paloma Valencia, senadora apoyada por el Centro Democrático. Con millones de ciudadanos llamados a las urnas dentro y fuera del país, la participación de la diáspora colombiana emerge como uno de los factores más relevantes de esta jornada electoral.