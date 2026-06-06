Electores de Fajardo piden reunión con De la Espriella: "Debemos votar contra Cepeda"

A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el movimiento Primero la Democracia, integrado por simpatizantes de Sergio Fajardo, anunció a través de una carta que buscará un acercamiento con la campaña integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para escuchar directamente sus planteamientos y evaluar posibles coincidencias programáticas.

La iniciativa fue comunicada por el movimiento Primero la Democracia, conformado por simpatizantes del exaspirante presidencial de centro, quien quedó fuera de la contienda tras los resultados de la primera vuelta. La organización hizo pública una carta en la que expone su postura frente al nuevo escenario electoral y fija una posición sobre las opciones que disputarán la Presidencia el próximo 21 de junio.

La elección presidencial quedó definida entre la fórmula conformada por Iván Cepeda y Aida Quilcué, por un lado, y la integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, por el otro. Ambos proyectos políticos avanzaron a la segunda vuelta luego de obtener las mayores votaciones entre los 14 candidatos que participaron inicialmente en la carrera por la Casa de Nariño.

En ese contexto, los sectores políticos que no alcanzaron el paso definitivo a la última fase de la elección se han convertido en un foco de interés para las campañas finalistas, especialmente por el volumen de ciudadanos que respaldaron propuestas alejadas de los extremos ideológicos.



En su comunicación, Primero la Democracia manifestó que el país enfrenta una decisión trascendental y señaló que sus integrantes consideran necesario asumir una posición frente a la segunda vuelta. Según el documento, la organización descarta mantenerse al margen del debate electoral y también rechaza respaldar la continuidad de las corrientes políticas asociadas al actual gobierno.

El movimiento argumentó que durante los últimos años se han presentado situaciones que, a su juicio, han afectado áreas como la salud, la confianza para la inversión, la generación de empleo y la estabilidad de las instituciones públicas. Asimismo, expresó preocupación por episodios que, según sus integrantes, han impactado la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del Estado.

Uno de los apartados más contundentes de la carta se refiere a la relación entre sectores cercanos al petrismo y el excandidato Sergio Fajardo. Los firmantes aseguraron que no están dispuestos a respaldar un proyecto político que, según sostienen, promovió durante años cuestionamientos y ataques contra el exgobernador de Antioquia y contra quienes compartieron su visión política.

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El documento también hace referencia a desacuerdos acumulados durante anteriores procesos electorales y debates públicos, elementos que, de acuerdo con el movimiento, influyen en la decisión que adoptarán sus integrantes de cara a la jornada electoral definitiva.

Pese a fijar distancia frente a la candidatura de Iván Cepeda, la organización aclaró que busca abrir un espacio de conversación con Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo antes de anunciar cualquier determinación adicional. La intención, según indicaron, es conocer directamente los compromisos de la fórmula presidencial, plantear inquietudes y contrastar propuestas relacionadas con el futuro del país.

La solicitud formal de reunión busca generar un intercambio de ideas sobre temas considerados prioritarios por este sector de electores. El encuentro también permitiría revisar puntos programáticos que, desde la perspectiva de los simpatizantes de Fajardo, podrían fortalecer las propuestas que se presentarán ante los colombianos antes de la segunda vuelta presidencial.

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Con la campaña entrando en su fase definitiva, los movimientos de los distintos sectores políticos continúan adquiriendo relevancia en una elección que definirá quién ocupará la Presidencia de la República durante el periodo 2026-2030.