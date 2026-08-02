Equipo de empalme pide frenar contratos viales por 3,2 billones de pesos adjudicados en La Guajira

El equipo de empalme del próximo Gobierno expresó su preocupación por la adjudicación de 10 contratos de obra y seis de interventoría para vías terciarias en La Guajira, por un valor cercano a los 3,2 billones de pesos, realizada a pocos días del cambio de Gobierno, a través de Invías.

Según el equipo, los procesos comprometen vigencias futuras hasta 2035 y condicionan la gestión de la administración entrante. Por ello, solicitó al Gobierno saliente abstenerse de suscribir los contratos adjudicados el pasado 27 de julio mientras la nueva administración realiza una evaluación integral e independiente.

“Los colombianos tienen derecho a preguntarse por qué una contratación de esta magnitud se adelanta cuando restan apenas unos días para el cambio de Gobierno. Un gobierno que está por terminar debería concentrarse en garantizar una transición ordenada y transparente, no en acelerar contrataciones multimillonarias que deberán ser administradas por quienes aún no han asumido funciones”, señaló el equipo de empalme.

Las adjudicaciones comprenden siete contratos para el municipio de Uribia, por cerca de 2 billones, y tres más para Riohacha, Maicao y Manaure, por aproximadamente 1,1 billones. A estos se suman seis contratos de interventoría por 204.000 millones.



La participación de varias empresas en distintos consorcios adjudicatarios también será revisada, así como la estructuración de los lotes y el nivel real de competencia registrado durante los procesos de contratación.

“No nos oponemos a construir vías terciarias; cuestionamos que decisiones billonarias se adopten cuando un Gobierno está haciendo maletas para dejar el poder”, afirmó el equipo en un comunicado.

La promesa es que desde el primer día del nuevo Gobierno se adelantará una revisión técnica, jurídica y financiera de los contratos.

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De acuerdo con lo informado, las obras que demuestren solidez, responsabilidad fiscal y beneficio para las comunidades tendrán continuidad, mientras que, si se identifican irregularidades, se adoptarán las medidas administrativas y legales correspondientes.