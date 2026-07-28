Estratega de De La Espriella niega plan contra el uribismo: "Los partidos los acaban sus líderes"

Continúa la tensión política entre sectores de derecha por una disputa que ha surgido entre el presidente electo Abelardo De La Espriella y el expresidente Álvaro Uribe, en especial porque algunos miembros del Centro Democrático han sugerido que el objetivo del nuevo Gobierno es hacerse dueño de este movimiento; sin embargo, en diálogo exclusivo con Recap Blu, el estratega de Carlos Suárez rechazó esa versión.

"¿De dónde una persona que no tiene un cargo público, que no está en el gobierno, que no tiene una credencial puede ser señalado de estar detrás de una locura de esas como la que dice de querer acabar con un partido político? Los partidos políticos no los acaba una persona, los partidos políticos se acaban o se catapultan por las decisiones de sus líderes (...) 13 millones de colombianos aceptaron el reto. Y hoy lo que tenemos que hacer es conquistar a esos otros que no votaron por él y crear entre todos esa patria milagro. La ciudadanía nos dio un mandato a nosotros, a los que estuvimos en ese movimiento ciudadano Defensores de la Patria, y es: hagan una política diferente, acaben con la politiquería tradicional y compórtense de otra manera frente a los ciudadanos", dijo.

Todo después de un trino del propio Suárez en donde muchos aseguraron que "desprestigio a Uribe" en sus palabras y dejó de lado su representación política. Pero, según él, nunca "le ha faltado el respeto al expresidente", sino que su tarea ha sido apoyar un nuevo movimiento político que fue elegido en las urnas en donde se llegan nuevas ideas y totalmente diferentes.

Las declaraciones del estratega llegan luego del mensaje que publicó en redes sociales, en el que invitó al expresidente Álvaro Uribe a cerrar la discusión pública y a preservar el respeto institucional entre ambos liderazgos.



"Para pelear se necesitan dos. Yo no quiero estar en una pelea, salgo de ese conflicto", afirmó. Según dijo, mantener abierta la confrontación termina afectando al presidente electo Abelardo De La Espriella debido a la cercanía personal que ambos mantienen desde hace varios años. Aunque reconoció que durante la campaña hubo diferencias y fuertes debates políticos, insistió en que el momento actual exige priorizar los intereses del país sobre las disputas partidistas.

Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe Foto: Abelardo De La Espriella

Suárez también buscó bajar el tono a las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre Álvaro Uribe y Abelardo De La Espriella. Aseguró que, en el plano personal, la relación entre ambos no tendría por qué modificarse y destacó que el presidente electo mantiene respeto y admiración por el exmandatario.

"Abelardo toda la vida ha dicho, lo sigue diciendo, y nunca le he escuchado una palabra distinta de tener admiración, cariño, respeto y lealtad por Álvaro Uribe Vélez", manifestó.

Publicidad

Para el estratega, las diferencias obedecen a los "avatares comunes de la política" tras una elección presidencial que modificó el panorama de la derecha colombiana y obligó a un reacomodo de las fuerzas políticas.