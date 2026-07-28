Propongo a Uribe que pasemos la página: Carlos Suárez tras choques con el expresidente

Carlos Suárez, el estratega de la campaña de Abelardo De la Espriella, le está haciendo un llamado al expresidente Álvaro Uribe para que dejen atrás el cruce de mensajes y las diferencias que han tenido desde la campaña presidencial.

Uribe ha dicho que Suárez, supuestamente, tuvo acercamientos con exparamilitares extraditados a Estados Unidos para enlodar el nombre del exmandatario.

"Carlos Suárez demostró sus dotes de estratega cuando llevó a Piedad Córdoba y a Cepeda a hablar con exparamilitares extraditados a preguntar por mí", ha dicho Uribe.

Mientras tanto Suárez le dio una entrevista a la Revista Semana en la que dijo que los derrotados de las elecciones presidenciales eran los politiqueros y mencionó al expresidente.



"Paloma Valencia es Centro Democrático, Álvaro Uribe y todo lo que se juntó para tratar de enfrentar a Abelardo. No era otra cosa que una representación del pasado, de lo que Colombia no quiere más, una representación de los políticos y la politiquería de siempre que, de la mano de unos acuerdos que estaban en cabeza de Uribe, pretendían seguir manteniendo el establecimiento en el poder. Perdieron estrepitosamente porque hasta el último momento creían que actuando con las fórmulas del pasado iban a seguir perpetuándose en el poder", dijo Suárez a Semana.

Esta mañana el estratega de Abelardo De La Espriella se refirió a este tema, en una primera medida se refirió a su labor como abogado.

"Me precio profundamente de haber sido abogado. El ejercicio del derecho me dio todo: la libertad intelectual y la independencia empresarial necesarias para decir lo que pienso y actuar en conciencia. También me enseñó a conocer el país real: el de las regiones y la desconexión entre el poder ejercido desde el bogocentrismo y la realidad ciudadana", dijo Suárez.

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Y posteriormente le hizo un llamado a Uribe.

"Sin renunciar al libre pensamiento ni a la libertad de opinión, propongo al expresidente Uribe que pasemos la página y honremos la majestad presidencial del hoy presidente y la suya como expresidente. Yo doy por cerrada, de manera unilateral, la discusión pública", dijo Suárez.