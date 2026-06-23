"Se convirtió en bandido": Uribe arremete contra estratega de Abelardo De la Espriella

Desde antes de la primera vuelta hubo choques entre el Centro Democrático y la candidatura de Abelardo De la Espriella. “Están los caminos de los circos que a lo único que llevan es a engaños. Usted puede cambiar los ‘nadie’ por los ‘nunca’ y es todo lo mismo. Aquí tenemos lo de Petro, lo de Abelardo y lo de Cepeda, que es tal cual la misma cosa”, dijo en su momento, en Blu Radio, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Durante la campaña presidencial también hubo choques entre el expresidente Álvaro Uribe y Carlos Suárez, estratega político de Abelardo De la Espriella, sin embargo, hoy, tras la declaración de victoria de De la Espriella, estos enfrentamientos se volvieron a presentar.

“Carlos Suárez se convirtió en bandido mientras sus defendidos se resocializaban. Además, con una sociedad suya financió vídeos difamantes, como vincular a mi familia con negocios con el partido. Es un cobarde, solapado, que limpia imagen con marketing político sucio. Es mejor ser un viejo como yo, si se quiere un fósil, que lucho por la democracia y por la Patria, que un bandido solapado que pretende limpiar su imagen, como Carlos Suárez”, afirmó Uribe en las últimas horas.

Estas declaraciones se dieron después de que Suárez cuestionara al expresidente Álvaro Uribe, asegurando que fue el líder de una gavilla contra Abelardo durante la campaña.



“Paloma Valencia, el Centro Democrático, Álvaro Uribe y todo lo que se juntó para tratar de enfrentar a Abelardo. No era otra cosa que una representación del pasado, de lo que Colombia no quiere más; una representación de los políticos y la politiquería de siempre que, de la mano de unos acuerdos que estaban en cabeza de Uribe, pretendían seguir manteniendo el establecimiento en el poder. Perdieron estrepitosamente porque hasta el último momento creían que actuando con las fórmulas del pasado iban a seguir perpetuándose en el poder. No creo que Paloma sea la gran perdedora porque era la representante de todo un establecimiento político decadente. Por eso la castigaron en las urnas”, dijo Suárez en entrevista con Revista Semana.

Es importante recordar que, solo horas antes de este cruce de mensajes, el Centro Democrático había dicho que buscaría acordar la agenda legislativa del próximo periodo con el presidente electo, Abelardo De la Espriella.

Suárez, por su parte, publicó un mensaje en su cuenta de X en medio de estas tensiones entre los dos sectores, “no me asustaron los dinosaurios, menos lo harán sus fósiles”, escribió el estratega.

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Es importante recordar que el expresidente Uribe y De la Espriella han mantenido desde hace algunos años una relación de respeto. Incluso, De la Espriella califica a Uribe como “el gran colombiano”. Sin embargo, desde que se declaró como el ganador de la contienda presidencial, De la Espriella ha hecho mención al expresidente Uribe.