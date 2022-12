Fajardo cierra las puertas a una consulta presidencial con Petro

Faltando dos años para la elección del nuevo presidente de la República, ya algunos candidatos destaparon sus cartas con las que llegarían a la contienda electoral en 2022.

El exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo volvió a mostrar las diferencias que tiene con el senador de la Colombia humana Gustavo Petro y reiteró que no está dispuesto a hacer alianzas con él para llegar a la Casa de Nariño.

Publicidad

“Con Gustavo Petro no voy a participar en una consulta. Tiene una forma que no comparto de tratar al que es diferente. No podemos permitir que nos dividan en dos bandos”, indicó en su cuenta de Twitter.

Con Gustavo Petro no voy a participar en una consulta. Tiene una forma que no comparto de tratar al que es diferente. No podemos permitir que nos dividan en dos bandos. #FajardoResponde — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 24, 2020

De inmediato, respondió Gustavo Petro en esa misma red social, pero lo invió a participar en un acuerdo histórico que logre la paz del país.

En cambio yo si lo invito a usted, Fajardo, a que participe en un gran acuerdo histórico que lleve a Colombia hacia la Paz, la producción y la democracia https://t.co/03KIwFNDQo — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 24, 2020

Publicidad



En otro trino, Fajardo señaló: “Gustavo Petro propone un día desobediencia civil y el otro hacer un pacto histórico. Es difícil entenderlo. En lo personal, un día me propone cogobernar y el otro me insulta. Así no se construye un país en paz que sepa tramitar sus diferencias”.

Esto respondió Gustavo Petro: “Mi querido amigo Fajardo. El pueblo debe manifestarse contra la masacre y la ignominia de un gobierno incapaz y el Pacto histórico es con el pueblo. No hay contradicción entre un pacto histórico y un pueblo digno”.

Publicidad

Fajardo también señaló que se debe pasar la página de los expresidentes de la República y dejar que ellos se dediquen a hacer otras cosas.