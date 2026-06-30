En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Fin de la Ley de Garantías reactiva la contratación pública en Colombia: esto es lo que cambia

Fin de la Ley de Garantías reactiva la contratación pública en Colombia: esto es lo que cambia

El levantamiento de las restricciones no significa, sin embargo, que los controles sobre el uso de recursos públicos se relajen.

Congreso-Colombia-Senado-AFP.jpg
Congreso Colombia
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

Con el cierre del periodo electoral, Colombia entra en una nueva fase de la contratación estatal. Desde este mes, entidades públicas, universidades y organizaciones pueden retomar proyectos, convenios y procesos que estuvieron congelados durante la vigencia de la Ley de Garantías, lo que abre la puerta a la reactivación de obras de infraestructura, programas sociales e iniciativas de desarrollo regional aplazadas por meses.

El levantamiento de las restricciones no significa, sin embargo, que los controles sobre el uso de recursos públicos se relajen. Especialistas en contratación estatal insisten en que persisten las mismas obligaciones de transparencia y vigilancia que rigen fuera de los periodos electorales, y advierten sobre el riesgo de que la desinformación distorsione la lectura de figuras jurídicas que operan dentro del marco legal vigente.

Congreso-AFP.jpg
Congreso
Foto: AFP

Uno de los puntos que más confusión genera es la contratación directa, una modalidad prevista por la ley para circunstancias específicas que, pese a la controversia que suele rodearla, no constituye una irregularidad en sí misma y permanece sujeta a supervisión y requisitos legales. Algo similar ocurre con los convenios interadministrativos, herramientas que permiten a las entidades públicas coordinar esfuerzos institucionales y que tampoco representan una excepción a la norma cuando se ajustan a lo establecido.

Otro elemento que expertos piden distinguir es el papel de las alertas preventivas emitidas por los organismos de control. Estas advertencias buscan reforzar el seguimiento de la gestión pública, pero no equivalen a sanciones ni reemplazan los procesos disciplinarios, fiscales o judiciales que eventualmente puedan abrirse. La recomendación es evaluar cada proceso contractual de manera independiente, con base en hechos y evidencia, en lugar de hacer generalizaciones.

La reactivación llega en un momento en que distintas entidades preparan la ejecución de proyectos en infraestructura, educación, conectividad e innovación. El reto, coinciden los especialistas, será doble: acelerar la inversión pública sin perder el ritmo de la transparencia, y mejorar la comprensión ciudadana sobre cómo funciona realmente el sistema de contratación estatal, evitando que el debate público se construya sobre percepciones erróneas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad