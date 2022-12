Habría que cambiar sistema electoral para financiación estatal de campañas: CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Alexander Vega, dijo que presupuestalmente no sería posible la financiación 100% estatal para campañas políticas, una propuesta que hizo el presidente Juan Manuel Santos.



“Si la propuesta del señor presidente sería viable tendría que darse en un sistema de votación distinta. Sería a nivel de lista cerrada porque con el sistema actual tendríamos que financiar por lo menos 130 mil candidatos a las elecciones regionales y por lo menos 10 mil candidatos a nivel de candidatura de Congreso y demás corporaciones públicas”, dijo.



El magistrado explicó que el tipo de financiación de la que habla el presidente se haría únicamente a través de la lista cerrada.



“La propuesta del presidente tiene que ir al cambio del voto preferente a la lista cerrada”, dijo.



Finalmente, Vega agregó que no cree que esta propuesta acabe con la corrupción porque eso no garantiza que las campañas no reciban dineros, inclusive ilegales.



A propósito, Elizabeth Ungar, miembro de la Misión Electoral de Colombia, dijo que cualquier cambio en la financiación de campañas debe pasar para una restructuración toral del sistema de elecciones.



