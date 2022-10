Hay un proceso retaliatorio: Carlos Caicedo sobre inhabilidad por 12 años

Luego de que la Procuraduría inhabilitara por 12 años para ocupar cargos públicos al exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, por presuntas irregularidades en materia de contratación de pozos de agua durante la emergencia hídrica de 2014 en la capital del Magdalena, el exmandatario habló en BLU Radio y aseguró que esto se trataría de un proceso retaliatorio en su contra.



“Aquí hay un proceso retaliatorio. Esta investigación se apertura en la época de Marta Castañeda y fue caminando, pero extrañamente las pruebas y testimonios que aportamos no fueron escuchados”, afirmó.



Caicedo también señaló que esta no es la primera vez que le abren una investigación cuando se encuentra aspirando a un cargo público.



“Ya nos ha pasado, hemos sorteado las dificultades y hemos vuelto con más fuerza”, puntualizó.



Asimismo, el exalcalde dijo que al pozo por el que lo están sancionando nunca se le pagó al contratista.



“Fuimos la única administración que le pidió a la empresa contratista estudios. No pueden desconocer los 28 pozos que se construyeron a lo largo de la crisis del agua”, aseveró.



¿Cómo afecta esta inhabilidad su candidatura a la Gobernación del Magdalena?



“Yo anuncio la candidatura y se vienen en cascada más investigaciones y decisiones. Evidentemente hay un interés de actores políticos”, puntualizó.





Finalmente, Carlos Caicedo aseguró que todo esto se debe a que familias prestantes del departamento quieren volver a tener el control del Magdalena.





“Los Cotes, Dávila y Diazgranados han estado de manera activa intentando recuperar el control del Magdalena”.